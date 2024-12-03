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Южнокорейская вона дешевеет после введения военного положения в стране
Южнокорейская вона дешевеет после введения военного положения в стране - 03.12.2024, ПРАЙМ
Южнокорейская вона дешевеет после введения военного положения в стране
Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5% после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T19:31+0300
2024-12-03T19:31+0300
2024-12-03T19:32+0300
экономика
южная корея
национальная валюта
военное положение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5% после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17.25 мск курс доллара к воне рос на 1,49% - до 1 424,86 воны с уровня предыдущего закрытия в 1 403,96 воны. Как сообщило агентство Рёнхап, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По данным агентства, президент ночью провел экстренное совещание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. До появления новостей доллар слабо дешевел к южнокорейской валюте.
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южная корея, национальная валюта, военное положение
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, национальная валюта, военное положение
Южнокорейская вона дешевеет после введения военного положения в стране
Южнокорейская вона дешевеет на 1,5% к доллару после введения военного положения
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5% после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.25 мск курс доллара к воне рос на 1,49% - до 1 424,86 воны с уровня предыдущего закрытия в 1 403,96 воны.
Как сообщило агентство Рёнхап, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По данным агентства, президент ночью провел экстренное совещание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране
До появления новостей доллар слабо дешевел к южнокорейской валюте.