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Не сегодня и не на Украине. У Британии свой сценарий третьей мировой войны

Не сегодня и не на Украине. У Британии свой сценарий третьей мировой войны - 03.12.2024, ПРАЙМ

Не сегодня и не на Украине. У Британии свой сценарий третьей мировой войны

Третья мировая война начнется не сегодня и не завтра, и не на Украине. Она начнется в 2031 году из-за спора вокруг острова Шпицберген, зловеще предсказывают в... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:40+0300

2024-12-03T16:40+0300

2024-12-03T16:43+0300

политика

третья мировая война

прогноз

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Третья мировая война начнется не сегодня и не завтра, и не на Украине. Она начнется в 2031 году из-за спора вокруг острова Шпицберген, зловеще предсказывают в своей книге "Отступление от стратегии" (The Retreat from Strategy) бывший глава Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс и историк Джулиан Линдли-Френч. Об этом рассказывается в публикации Lidovky.Третья мировая, как утверждают авторы книги, начнется не на Украине и не на Ближнем Востоке, и не на Тайване (ведь есть и такие прогнозы), а в Арктике. Главный аргумент британцев в пользу этой версии - несметные богатства, таящиеся в арктических недрах, соперничество за которые началось между Россией и США еще в XIX веке.При этом указывается, что изменения климата, наблюдающееся в последние годы, таяние льдов и т.д. делают залегающие в арктической зоне запасы углеводородов и редкоземельных металлов - в частности, празеодима и неодима - все более доступными для извлечения, а значит, и все более привлекательными. Причем уже не только для Соединенных Штатов и России, но и для Китая.Критического уровня это соперничество, как считают Дэвид Ричардс и Джулиан Линдли-Френч, достигнет к 2031 году - тогда-то и стартует третья мировая.И начнется она, разумеется, с агрессивного шага России, что, с учетом гражданства и статуса авторов, вряд ли кому-то покажется удивительным. Именно Россия, по их версии, вероломно откажется от Шпицбергенского трактата 1920 года, согласно которому архипелаг был признан частью Норвегии. Ведь это именно России свойственно отказываться от прежних договоренностей, неправда ли?Тут же последует ответ НАТО. Альянс миролюбиво, исключительно в оборонительных целях разместит крупный воинский контингент в Северной Норвегии. Правда, усилия НАТО в этом направлении, по предсказаниям авторов, не поддержит Германия, поскольку испугается эскалации. Зато Россия и Китай ее не испугаются и, "ослепив" спутники альянса, ударят с воздуха и моря по Шпицбергену. Тут почему-то настает очередь Британии, которая в ответ на российско-китайский удар отправит в арктические воды свой флагманский авианосец "Куин Элизабет" с истребителями F-35 на борту. А уже после этого в дело вступят ВС США. Так начнется третья мировая война, но кто в ней в итоге победит - так далеко авторы рассматриваемого труда не заглядывали.

https://1prime.ru/20241127/spor-853123338.html

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третья мировая война, прогноз