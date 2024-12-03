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Российскому рынку электронной коммерции предрекли пятикратный рост
Российскому рынку электронной коммерции предрекли пятикратный рост - 03.12.2024, ПРАЙМ
Российскому рынку электронной коммерции предрекли пятикратный рост
Объем рынка электронной коммерции в России к 2030 году вырастет в пять раз, до 35 триллионов рублей, прогнозирует банк ВТБ. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T08:15+0300
2024-12-03T08:15+0300
2024-12-03T08:16+0300
россия
втб
электроника
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объем рынка электронной коммерции в России к 2030 году вырастет в пять раз, до 35 триллионов рублей, прогнозирует банк ВТБ. "Объем рынка электронной коммерции к 2030 году увеличится в пять раз до 35 триллионов рублей. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Банк отмечает, что в среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на импортозамещении и развитии локальных российских брендов, развитии собственных торговых марок, внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квазибанковские продукты.
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россия, втб, электроника
Российскому рынку электронной коммерции предрекли пятикратный рост
ВТБ: рынок электронной коммерции в России в течение 5 лет вырастет в пять раз
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объем рынка электронной коммерции в России к 2030 году вырастет в пять раз, до 35 триллионов рублей, прогнозирует банк ВТБ.
"Объем рынка электронной коммерции к 2030 году увеличится в пять раз до 35 триллионов рублей. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Банк отмечает, что в среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на импортозамещении и развитии локальных российских брендов, развитии собственных торговых марок, внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квазибанковские продукты.
ВТБ спрогнозировал более 400 миллиардов рублей чистой прибыли в 2025 году