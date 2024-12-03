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Розничных клиентов РНКБ переведут в ВТБ - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Розничных клиентов РНКБ переведут в ВТБ
Розничных клиентов РНКБ переведут в ВТБ - 03.12.2024, ПРАЙМ
Розничных клиентов РНКБ переведут в ВТБ
Всех розничных клиентов Российского национального коммерческого банка (РНКБ), или более 2 миллионов человек, планируется перевести в 2025 году в ходе... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T10:09+0300
2024-12-03T10:09+0300
экономика
россия
втб
клиенты
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Всех розничных клиентов Российского национального коммерческого банка (РНКБ), или более 2 миллионов человек, планируется перевести в 2025 году в ходе присоединения этого банка к ВТБ, сообщила пресс-служба ВТБ. ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне текущего года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года. "В ходе присоединения ВТБ планирует перевести всех розничных клиентов РНКБ - более 2 миллионов человек… Интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет происходить в несколько этапов", - говорится в сообщении банка в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Так, в мае 2025 года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые станут им доступны в онлайн-банке ВТБ. Во втором полугодии следующего года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. В следующем ноябре планируется завершить перевод всей клиентской базы. Осенью текущего года в офисах РНКБ в Крыму и Севастополе клиенты получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ. Банк сообщил, что более 35 тысяч человек уже оформили более 150 тысяч продуктов ВТБ в офисах РНКБ. В банке напомнили, что жители Симферополя и Севастополя с октября могут воспользоваться доставкой банковских продуктов ВТБ. В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.
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россия, втб, клиенты
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, клиенты
10:09 03.12.2024
 
Розничных клиентов РНКБ переведут в ВТБ

ВТБ: все 2 миллиона розничных клиентов РНКБ перейдут в ВТБ в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские компании, попавшие под западные санкции
Российские компании, попавшие под западные санкции - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Всех розничных клиентов Российского национального коммерческого банка (РНКБ), или более 2 миллионов человек, планируется перевести в 2025 году в ходе присоединения этого банка к ВТБ, сообщила пресс-служба ВТБ.
ВТБ приступил к присоединению РНКБ в июне текущего года, интеграционные процессы будут завершены до конца 2025 года.
"В ходе присоединения ВТБ планирует перевести всех розничных клиентов РНКБ - более 2 миллионов человек… Интеграция розничных клиентов банка РНКБ в ВТБ будет происходить в несколько этапов", - говорится в сообщении банка в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Так, в мае 2025 года начнется автоматический перевод эскроу-счетов клиентов РНКБ, которые станут им доступны в онлайн-банке ВТБ. Во втором полугодии следующего года запланирована поэтапная интеграция всех действующих продуктов и счетов клиентов РНКБ в инфраструктуру ВТБ. В следующем ноябре планируется завершить перевод всей клиентской базы.
Осенью текущего года в офисах РНКБ в Крыму и Севастополе клиенты получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ. Банк сообщил, что более 35 тысяч человек уже оформили более 150 тысяч продуктов ВТБ в офисах РНКБ.
В банке напомнили, что жители Симферополя и Севастополя с октября могут воспользоваться доставкой банковских продуктов ВТБ. В ближайшее время выездной сервис ВТБ будет запущен также в Алуште и Керчи, а до конца года появится во всех крупных городах полуострова.
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