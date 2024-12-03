https://1prime.ru/20241203/vtb-853274073.html

В ВТБ рассказали, когда стоит ждать пика ставок по вкладам в банках России

В ВТБ рассказали, когда стоит ждать пика ставок по вкладам в банках России - 03.12.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали, когда стоит ждать пика ставок по вкладам в банках России

Пик ставок по вкладам в России придется на предстоящую зиму, когда они могут вырасти до 25%, такую оценку дал ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:31+0300

2024-12-03T10:31+0300

2024-12-03T10:31+0300

россия

втб

ставки по вкладам

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Пик ставок по вкладам в России придется на предстоящую зиму, когда они могут вырасти до 25%, такую оценку дал ВТБ в преддверии 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!". "Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму. Сейчас средние максимальные ставки у основных банков уже превысили 20%, а к концу года могут достичь 21-22%. В следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно", - говорится в сообщении банка со ссылкой на слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Ставки по вкладам, как отмечается в сообщении, на протяжении всего 2024 года держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой ЦБ. По оценке аналитиков ВТБ, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия – до 24-25% годовых. "В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда – 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться", - приводятся в сообщении слова Горшкова. В четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные (от 6 месяцев до 1 года) и долгосрочные (от 1 года до 3 лет). Доля таких вкладов в ВТБ держится на уровне рынка – 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка на текущий момент составляет лишь 13%. Самая высокая ставка в ВТБ установлена по депозитам на год – до 24% годовых, по вкладам для участников программы долгосрочных сбережений – до 30%. Максимальная ставка по накопительному ВТБ-счету достигла 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и 22% годовых при начислении процентов на ежедневный остаток.

https://1prime.ru/20241203/vtb-853273248.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ставки по вкладам