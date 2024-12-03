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"Яндекс" выкупил платформу для вебинаров Pruffme - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс" выкупил платформу для вебинаров Pruffme
"Яндекс" выкупил платформу для вебинаров Pruffme - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" выкупил платформу для вебинаров Pruffme
"Яндекс" купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme, на которой есть сервисы создания онлайн-досок и проведения вебинаров и видеоконференций,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:06+0300
2024-12-03T13:06+0300
россия
яндекс
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme, на которой есть сервисы создания онлайн-досок и проведения вебинаров и видеоконференций, сделка завершилась 3 декабря, говорится в релизе компании. "Яндекс купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme 3 декабря 2024 года. Яндекс завершил сделку по покупке технологической платформы Pruffme, которая включает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. Решения Pruffme доступны как в облаке, так и по модели on-premise - заказчики могут развернуть их на собственных серверах", - сказано в релизе. "Яндекс" уже использовал решения платформы во время создания сервиса для работы с интерактивными досками "Яндекс Концепт", который начал работу в сентябре 2024 года. После этого компании договорились о долгосрочном стратегическом развитии уже в рамках "Яндекс 360", ориентированной на сервисы для корпоративной работы. Как объяснили в компании, сделка позволит объединить опыт двух команд и использовать наработки Pruffme для дальнейшего развития продуктовой линейки - в том числе, речь идет про онлайн-доски и инструменты видеосвязи. "Это, в свою очередь, позволит предложить клиентам новые возможности для решения личных и рабочих задач. Клиенты Pruffme сохранят полный доступ ко всем привычным инструментам и смогут и дальше использовать сервисы платформы на прежних условиях", - добавили в "Яндексе". Pruffme - платформа, объединяющая сервисы для совместной работы и обучения в режиме реального времени. Пользователям предлагают интерактивные инструменты: вебинары, видеоконференции и интерактивные доски, необходимые для решения задач в сфере бизнеса и образования. Компания была создана в марте 2015 года.
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
13:06 03.12.2024
 
"Яндекс" выкупил платформу для вебинаров Pruffme

"Яндекс" купил платформу для создания онлайн-досок и ведения вебинаров Pruffme

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme, на которой есть сервисы создания онлайн-досок и проведения вебинаров и видеоконференций, сделка завершилась 3 декабря, говорится в релизе компании.
"Яндекс купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme 3 декабря 2024 года. Яндекс завершил сделку по покупке технологической платформы Pruffme, которая включает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. Решения Pruffme доступны как в облаке, так и по модели on-premise - заказчики могут развернуть их на собственных серверах", - сказано в релизе.
"Яндекс" уже использовал решения платформы во время создания сервиса для работы с интерактивными досками "Яндекс Концепт", который начал работу в сентябре 2024 года. После этого компании договорились о долгосрочном стратегическом развитии уже в рамках "Яндекс 360", ориентированной на сервисы для корпоративной работы.
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Как объяснили в компании, сделка позволит объединить опыт двух команд и использовать наработки Pruffme для дальнейшего развития продуктовой линейки - в том числе, речь идет про онлайн-доски и инструменты видеосвязи. "Это, в свою очередь, позволит предложить клиентам новые возможности для решения личных и рабочих задач. Клиенты Pruffme сохранят полный доступ ко всем привычным инструментам и смогут и дальше использовать сервисы платформы на прежних условиях", - добавили в "Яндексе".
Pruffme - платформа, объединяющая сервисы для совместной работы и обучения в режиме реального времени. Пользователям предлагают интерактивные инструменты: вебинары, видеоконференции и интерактивные доски, необходимые для решения задач в сфере бизнеса и образования. Компания была создана в марте 2015 года.
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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