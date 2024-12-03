https://1prime.ru/20241203/yandeks-853298129.html

"Яндекс" выделил "Яндекс Маркет" в отдельное юридическое лицо

"Яндекс" выделил "Яндекс Маркет" в отдельное юридическое лицо - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" выделил "Яндекс Маркет" в отдельное юридическое лицо

"Яндекс" провел реорганизацию и выделил "Яндекс Маркет" в отдельное юридическое лицо - соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T17:44+0300

2024-12-03T17:44+0300

2024-12-03T17:44+0300

россия

яндекс

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" провел реорганизацию и выделил "Яндекс Маркет" в отдельное юридическое лицо - соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В пресс-службе маркетплейса РИА Новости уточнили, что это техническая процедура, которая не повлияет на работу компании. Согласно данным выписки ЕГРЮЛ, ООО "Яндекс Маркет" было зарегистрировано 2 декабря 2024 года. Владельцем выступает МКПАО "Яндекс", а генеральным директором - руководитель блока e-commerce в "Яндексе" Роман Маресов. Уставный капитал "Яндекс Маркета" составляет 1 миллион рублей. "Это техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц компании. На работе "Яндекс Маркета" данное изменение никак не отразится", - прокомментировали в пресс-службе маркетплейса. В августе внеочередное собрание участников ООО "Яндекс" приняло решение выделить "Яндекс Маркет" в отдельную компанию. В сообщении компании на Федресурсе уточнялось, что после завершения реорганизации будет создано новое юридическое лицо - ООО "Яндекс Маркет". Часть прав и обязанностей "Яндекса" переходит к ООО "Яндекс Маркет" в соответствии с передаточным актом. Ранее у "Яндекс Маркета" уже было отдельное юрлицо - ООО "Яндекс.Маркет": согласно данным ЕГРЮЛ, оно существовало с 2016 по 2021 год, пока не было присоединено к ООО "Яндекс".

https://1prime.ru/20241203/taksi-853293226.html

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