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В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России
В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России
Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о России являются деградацией и хамством. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:24+0300
2024-12-03T09:24+0300
политика
россия
госдума
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о России являются деградацией и хамством. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет."Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности", - подчеркнул парламентарий.По словам Шеремета, Москва не намерена ругаться с Зеленским, так как даст ему ответ на поле боя силой российского оружия.Ранее глава киевского режима в рамках совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России.
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россия, госдума, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Госдума, Владимир Зеленский
09:24 03.12.2024
 
В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России

Депутат Шеремет назвал деградацией и хамством оскорбления Зеленского в адрес РФ

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о России являются деградацией и хамством. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
"Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности", - подчеркнул парламентарий.
По словам Шеремета, Москва не намерена ругаться с Зеленским, так как даст ему ответ на поле боя силой российского оружия.
Ранее глава киевского режима в рамках совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России.
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