https://1prime.ru/20241203/zelenskiy-853270057.html

В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России

В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на оскорбления в адрес России

Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о России являются деградацией и хамством. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:24+0300

2024-12-03T09:24+0300

2024-12-03T09:24+0300

политика

россия

госдума

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о России являются деградацией и хамством. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет."Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности", - подчеркнул парламентарий.По словам Шеремета, Москва не намерена ругаться с Зеленским, так как даст ему ответ на поле боя силой российского оружия.Ранее глава киевского режима в рамках совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России.

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россия, госдума, владимир зеленский