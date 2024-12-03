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"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского
Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:07+0300
2024-12-03T13:07+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания The Wall Street Journal."Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту", — сказано в статье.В газете также отметили, что проблемы с электроэнергией, а также нехватка личного состава в рядах ВСУ только придают усталости.В интервью Sky News Зеленский заявил, что готов прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.Тем не менее, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении необратимых и приемлемых для Москвы условий, а возможное вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России.
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:07 03.12.2024
 
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского

WSJ: слова Зеленского о переговорах показывают усталость Украины от конфликта

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания The Wall Street Journal.
"Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту", — сказано в статье.
В газете также отметили, что проблемы с электроэнергией, а также нехватка личного состава в рядах ВСУ только придают усталости.
В интервью Sky News Зеленский заявил, что готов прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.
Тем не менее, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении необратимых и приемлемых для Москвы условий, а возможное вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО
1 декабря, 18:45
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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