https://1prime.ru/20241203/zelenskiy-853290997.html
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского
Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:07+0300
2024-12-03T13:07+0300
2024-12-03T13:07+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания The Wall Street Journal."Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту", — сказано в статье.В газете также отметили, что проблемы с электроэнергией, а также нехватка личного состава в рядах ВСУ только придают усталости.В интервью Sky News Зеленский заявил, что готов прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.Тем не менее, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении необратимых и приемлемых для Москвы условий, а возможное вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России.
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского
WSJ: слова Зеленского о переговорах показывают усталость Украины от конфликта
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится
в материале издания The Wall Street Journal.
"Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту", — сказано в статье.
В газете также отметили, что проблемы с электроэнергией, а также нехватка личного состава в рядах ВСУ только придают усталости.
В интервью Sky News Зеленский заявил, что готов прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.
Тем не менее, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении необратимых и приемлемых для Москвы условий, а возможное вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России.
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО