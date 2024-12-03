https://1prime.ru/20241203/zelenskiy-853290997.html

"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского

"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Положить конец". В США объяснили изменения в риторике Зеленского

Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T13:07+0300

2024-12-03T13:07+0300

2024-12-03T13:07+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории свидетельствуют о растущей усталости Украины от конфликта с Россией, говорится в материале издания The Wall Street Journal."Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту", — сказано в статье.В газете также отметили, что проблемы с электроэнергией, а также нехватка личного состава в рядах ВСУ только придают усталости.В интервью Sky News Зеленский заявил, что готов прекратить огонь и отказаться от некоторых территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.Тем не менее, президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня возможно только при выполнении необратимых и приемлемых для Москвы условий, а возможное вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России.

https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html

украина

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украина, владимир зеленский