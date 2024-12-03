https://1prime.ru/20241203/zoloto-853300267.html

Цена на золото пошла вверх

Цена на золото пошла вверх - 03.12.2024, ПРАЙМ

Цена на золото пошла вверх

Стоимость золота растет во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда США, а также выступлений представителей Федеральной резервной... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T19:46+0300

2024-12-03T19:46+0300

2024-12-03T19:47+0300

экономика

золото

цена

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда США, а также выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,9 доллара, или на 0,3%, до 2 666,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,86%, до 31,438 доллара за унцию. Позднее во вторник рынки будут оценивать комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остана Гулсби (Austan Goolsbee), а также члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Адрианы Куглер (Adriana Kugler). В среду также ожидается выступление председателя регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, в станут известны данные по занятости за ноябрь. Аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч. "Экономика находится в центре внимания на этой неделе из-за насыщенного календаря данных и большого количества выступающих представителей ФРС", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика брокерской компании Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). В то же время, по словам эксперта, сохраняющиеся геополитические риски, в частности вокруг России и Украины, ограничат возможное снижение стоимости золота.

https://1prime.ru/20241203/dajdzhest-853266362.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цена