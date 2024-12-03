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Цена на золото пошла вверх - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/zoloto-853300267.html
Цена на золото пошла вверх
Цена на золото пошла вверх - 03.12.2024, ПРАЙМ
Цена на золото пошла вверх
Стоимость золота растет во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда США, а также выступлений представителей Федеральной резервной... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T19:46+0300
2024-12-03T19:47+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда США, а также выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,9 доллара, или на 0,3%, до 2 666,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,86%, до 31,438 доллара за унцию. Позднее во вторник рынки будут оценивать комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остана Гулсби (Austan Goolsbee), а также члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Адрианы Куглер (Adriana Kugler). В среду также ожидается выступление председателя регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, в станут известны данные по занятости за ноябрь. Аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч. "Экономика находится в центре внимания на этой неделе из-за насыщенного календаря данных и большого количества выступающих представителей ФРС", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика брокерской компании Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). В то же время, по словам эксперта, сохраняющиеся геополитические риски, в частности вокруг России и Украины, ограничат возможное снижение стоимости золота.
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золото, цена
Экономика, золото, цена
19:46 03.12.2024 (обновлено: 19:47 03.12.2024)
 
Цена на золото пошла вверх

Торги: золото дорожает в ожидании новостей из США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании данных по рынку труда США, а также выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,9 доллара, или на 0,3%, до 2 666,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,86%, до 31,438 доллара за унцию.
Позднее во вторник рынки будут оценивать комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остана Гулсби (Austan Goolsbee), а также члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Адрианы Куглер (Adriana Kugler). В среду также ожидается выступление председателя регулятора Джерома Пауэлла.
Кроме того, в станут известны данные по занятости за ноябрь. Аналитики предполагают, что безработица в США в ноябре выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Золото дорожает в ожидании макроэкономических данных из США
09:59
"Экономика находится в центре внимания на этой неделе из-за насыщенного календаря данных и большого количества выступающих представителей ФРС", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика брокерской компании Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
В то же время, по словам эксперта, сохраняющиеся геополитические риски, в частности вокруг России и Украины, ограничат возможное снижение стоимости золота.
 
Экономиказолотоцена
 
 
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