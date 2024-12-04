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Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова
Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова - 04.12.2024, ПРАЙМ
Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова
Акции "Газпрома" усилили падение и теряют на Московской бирже около 5% после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о дивидендах компании. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:35+0300
2024-12-04T18:35+0300
2024-12-04T18:42+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили падение и теряют на Московской бирже около 5% после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о дивидендах компании.Минфин РФ не закладывал в бюджет 2025 года дивиденды от "Газпрома", заявил он ранее в среду.На 18.39 мск акции "Газпрома" торгуются по 115,5 рубля, к предыдущему закрытию их стоимость падает на 4,92%. До заявления Силуанова акции теряли в цене около 2%.
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россия, российский рынок акций, газпром, акции
Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций, Газпром, Акции
Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова
Акции "Газпрома" теряют около 5% после заявления Силуанова о дивидендах
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили падение и теряют на Московской бирже около 5% после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о дивидендах компании.
Минфин РФ не закладывал в бюджет 2025 года дивиденды от "Газпрома", заявил он ранее в среду.
На 18.39 мск акции "Газпрома" торгуются по 115,5 рубля, к предыдущему закрытию их стоимость падает на 4,92%. До заявления Силуанова акции теряли в цене около 2%.
"Газпром" существенно нарастил экспорт трубопроводного газа в Европу