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Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова
Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова - 04.12.2024, ПРАЙМ
Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова
Акции "Газпрома" усилили падение и теряют на Московской бирже около 5% после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о дивидендах компании. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T18:35+0300
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экономика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили падение и теряют на Московской бирже около 5% после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о дивидендах компании.Минфин РФ не закладывал в бюджет 2025 года дивиденды от "Газпрома", заявил он ранее в среду.На 18.39 мск акции "Газпрома" торгуются по 115,5 рубля, к предыдущему закрытию их стоимость падает на 4,92%. До заявления Силуанова акции теряли в цене около 2%.
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россия, российский рынок акций, газпром, акции
Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций, Газпром, Акции
18:35 04.12.2024 (обновлено: 18:42 04.12.2024)
 
Акции "Газпрома" усилили снижение после заявления Силуанова

Акции "Газпрома" теряют около 5% после заявления Силуанова о дивидендах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" усилили падение и теряют на Московской бирже около 5% после слов главы Минфина РФ Антона Силуанова о дивидендах компании.
Минфин РФ не закладывал в бюджет 2025 года дивиденды от "Газпрома", заявил он ранее в среду.
На 18.39 мск акции "Газпрома" торгуются по 115,5 рубля, к предыдущему закрытию их стоимость падает на 4,92%. До заявления Силуанова акции теряли в цене около 2%.
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