https://1prime.ru/20241204/avtovaz-853316572.html

"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России

"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России - 04.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам декабря составит 125-130 тысяч автомобилей, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа"... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T12:57+0300

2024-12-04T12:57+0300

2024-12-04T13:14+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам декабря составит 125-130 тысяч автомобилей, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!". "Рынок, в целом, я думаю, будет не больше 125-130 тысяч. Но что бы я сейчас ни сказал, жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы. Мы видим, как идут динамично вниз продажи", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах в декабре.

https://1prime.ru/20241128/lada-853166701.html

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россия, автоваз