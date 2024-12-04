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"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России
"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России - 04.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России
Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам декабря составит 125-130 тысяч автомобилей, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа"... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:57+0300
2024-12-04T12:57+0300
2024-12-04T13:14+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам декабря составит 125-130 тысяч автомобилей, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!". "Рынок, в целом, я думаю, будет не больше 125-130 тысяч. Но что бы я сейчас ни сказал, жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы. Мы видим, как идут динамично вниз продажи", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах в декабре.
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россия, автоваз
"АвтоВАЗ" оценил объем рынка легковых авто и LCV в России
Соколов: рынок легковых авто и LCV в РФ в декабре составит 125-130 тысяч машин
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам декабря составит 125-130 тысяч автомобилей, рассказал журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".
"Рынок, в целом, я думаю, будет не больше 125-130 тысяч. Но что бы я сейчас ни сказал, жизнь в декабре все равно внесет свои коррективы. Мы видим, как идут динамично вниз продажи", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах в декабре.
Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году