https://1prime.ru/20241204/benzin-853332838.html
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,37%
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,37% - 04.12.2024, ПРАЙМ
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,37%
Средняя розничная цена бензина в России с 25 ноября по 2 декабря выросла на 0,37%, или на 22 копейки - до 59,87 рубля за литр, дизтоплива - на 0,4%, или на 28... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:03+0300
2024-12-04T19:03+0300
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экономика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 25 ноября по 2 декабря выросла на 0,37%, или на 22 копейки - до 59,87 рубля за литр, дизтоплива - на 0,4%, или на 28 копеек, до 69,04 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 18 по 25 ноября, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,35%, или на 21 копейку - до 59,65 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,51%, или на 35 копеек, до 68,76 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,42% - до 54,55 рубля за литр, Аи-95 - на 0,33%, до 59,71 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,34% - до 81,45 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 74 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Севастополе - на 1,3%, Татарстане – на 1,1% и Дагестане - на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, аи-92, аи-95, росстат, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Аи-92, Аи-95, РОССТАТ, дизтопливо
Бензин на заправках в России за неделю подорожал на 0,37%
Росстат: бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,37%, дизтопливо на 0,4%
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 25 ноября по 2 декабря выросла на 0,37%, или на 22 копейки - до 59,87 рубля за литр, дизтоплива - на 0,4%, или на 28 копеек, до 69,04 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 18 по 25 ноября, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,35%, или на 21 копейку - до 59,65 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,51%, или на 35 копеек, до 68,76 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,42% - до 54,55 рубля за литр, Аи-95 - на 0,33%, до 59,71 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,34% - до 81,45 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5%.
Рост цен на бензин был зафиксирован в 74 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Севастополе - на 1,3%, Татарстане – на 1,1% и Дагестане - на 1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
Кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива