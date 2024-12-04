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Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке

Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке - 04.12.2024, ПРАЙМ

Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке

Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:57+0300

2024-12-04T10:57+0300

2024-12-04T11:10+0300

экономика

россия

бизнес

ставка банка россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников."Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников.

https://1prime.ru/20241203/stavka-853270457.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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