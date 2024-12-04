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Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке - 04.12.2024, ПРАЙМ
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:57+0300
2024-12-04T10:57+0300
2024-12-04T11:10+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников."Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников.
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россия, бизнес, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ставка Банка России
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Решетников: бизнес очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников.
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