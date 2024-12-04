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Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке - 04.12.2024, ПРАЙМ
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:57+0300
2024-12-04T11:10+0300
экономика
россия
бизнес
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников."Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников.
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россия, бизнес, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ставка Банка России
10:57 04.12.2024 (обновлено: 11:10 04.12.2024)
 
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке

Решетников: бизнес очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес РФ очень серьезно относится к действиям ЦБ по ключевой ставке, идет сокращение инвестпрограмм, заявил в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы тоже видим, что бизнес очень серьезно относится к тем действиям, которые Центральный банк предпринимает. На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году", - сказал Решетников.
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