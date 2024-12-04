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Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса
Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ снимать избыточные административные барьеры для работы отечественного бизнеса. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:42+0300
2024-12-04T15:42+0300
2024-12-04T15:56+0300
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
бизнес
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ снимать избыточные административные барьеры для работы отечественного бизнеса.На инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" он попросил правительство РФ четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказывают отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса.Путин также призвал обратить внимание на долговую нагрузку на бизнес. По его словам, в последнее время она возросла.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.Новость дополняется
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ПРАЙМ
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россия, владимир путин, правительство рф, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Правительство РФ, Бизнес
Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса
Путин поручил правительству РФ снять избыточные барьеры для бизнеса
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ снимать избыточные административные барьеры для работы отечественного бизнеса.
На инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" он попросил правительство РФ четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказывают отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса.
Путин также призвал обратить внимание на долговую нагрузку на бизнес. По его словам, в последнее время она возросла.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.