https://1prime.ru/20241204/biznes-853323189.html

Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса

Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил снять избыточные барьеры для бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ снимать избыточные административные барьеры для работы отечественного бизнеса. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:42+0300

2024-12-04T15:42+0300

2024-12-04T15:56+0300

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853170356_0:61:2981:1738_1920x0_80_0_0_fd374a4ad360ad7070892319cada3c96.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ снимать избыточные административные барьеры для работы отечественного бизнеса.На инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" он попросил правительство РФ четче расставить приоритеты в мерах поддержки, которые оказывают отраслям из федерального бюджета, а также продолжить донастройку нормативной базы, снимать избыточные административные барьеры для работы бизнеса.Путин также призвал обратить внимание на долговую нагрузку на бизнес. По его словам, в последнее время она возросла.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.Новость дополняется

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, правительство рф, бизнес