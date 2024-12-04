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Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах

Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах - 04.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах

Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:52+0300

2024-12-04T19:52+0300

2024-12-04T19:52+0300

экономика

россия

антон силуанов

бизнес

дкп

депозиты

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это ситуация предсказуемая, потому что повышение ставки преследует какую цель? Связывание денег... Понятно, что многие компании сейчас стимулированы свои свободные ресурсы, сбережения хранить на депозитах, не вкладывая в новый бизнес и новые проекты", - сказал Силуанов в интервью РБК, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин ситуация, когда бизнес предпочитает хранить свободные деньги на депозитах. По словам министра, "это следствие той жесткости денежно-кредитной политики, которая сейчас проводится Центральным банком". "Надеемся, что все меры, которые мы принимаем, позволят сократить этот период", - добавил Силуанов. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов роста кредитования повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, бизнес, дкп, депозиты