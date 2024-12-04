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Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/biznes-853334814.html
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах - 04.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах
Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:52+0300
2024-12-04T19:52+0300
экономика
россия
антон силуанов
бизнес
дкп
депозиты
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это ситуация предсказуемая, потому что повышение ставки преследует какую цель? Связывание денег... Понятно, что многие компании сейчас стимулированы свои свободные ресурсы, сбережения хранить на депозитах, не вкладывая в новый бизнес и новые проекты", - сказал Силуанов в интервью РБК, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин ситуация, когда бизнес предпочитает хранить свободные деньги на депозитах. По словам министра, "это следствие той жесткости денежно-кредитной политики, которая сейчас проводится Центральным банком". "Надеемся, что все меры, которые мы принимаем, позволят сократить этот период", - добавил Силуанов. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов роста кредитования повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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россия, антон силуанов, бизнес, дкп, депозиты
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Бизнес, ДКП, депозиты
19:52 04.12.2024
 
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах

Силуанов: желание бизнеса хранить деньги на депозитах предсказуемо при такой ДКП

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это ситуация предсказуемая, потому что повышение ставки преследует какую цель? Связывание денег... Понятно, что многие компании сейчас стимулированы свои свободные ресурсы, сбережения хранить на депозитах, не вкладывая в новый бизнес и новые проекты", - сказал Силуанов в интервью РБК, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин ситуация, когда бизнес предпочитает хранить свободные деньги на депозитах.
По словам министра, "это следствие той жесткости денежно-кредитной политики, которая сейчас проводится Центральным банком".
"Надеемся, что все меры, которые мы принимаем, позволят сократить этот период", - добавил Силуанов.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов роста кредитования повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Силуанов рассказал, когда может начаться ослабление ДКП
19:32
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон СилуановБизнесДКПдепозиты
 
 
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