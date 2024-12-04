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Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах - 04.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах
Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:52+0300
2024-12-04T19:52+0300
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антон силуанов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Это ситуация предсказуемая, потому что повышение ставки преследует какую цель? Связывание денег... Понятно, что многие компании сейчас стимулированы свои свободные ресурсы, сбережения хранить на депозитах, не вкладывая в новый бизнес и новые проекты", - сказал Силуанов в интервью РБК, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин ситуация, когда бизнес предпочитает хранить свободные деньги на депозитах. По словам министра, "это следствие той жесткости денежно-кредитной политики, которая сейчас проводится Центральным банком". "Надеемся, что все меры, которые мы принимаем, позволят сократить этот период", - добавил Силуанов. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов роста кредитования повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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россия, антон силуанов, бизнес, дкп, депозиты
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, Бизнес, ДКП, депозиты
Силуанов объяснил желание бизнеса хранить деньги на депозитах
Силуанов: желание бизнеса хранить деньги на депозитах предсказуемо при такой ДКП
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ситуация, в которой бизнес предпочитает хранить деньги на депозитах, предсказуемая - это следствие нынешней жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это ситуация предсказуемая, потому что повышение ставки преследует какую цель? Связывание денег... Понятно, что многие компании сейчас стимулированы свои свободные ресурсы, сбережения хранить на депозитах, не вкладывая в новый бизнес и новые проекты", - сказал Силуанов в интервью РБК, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин ситуация, когда бизнес предпочитает хранить свободные деньги на депозитах.
По словам министра, "это следствие той жесткости денежно-кредитной политики, которая сейчас проводится Центральным банком".
"Надеемся, что все меры, которые мы принимаем, позволят сократить этот период", - добавил Силуанов.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов роста кредитования повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
Силуанов рассказал, когда может начаться ослабление ДКП