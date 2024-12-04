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Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов
Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов
Федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях инвестиционного форума ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:27+0300
2024-12-04T10:40+0300
экономика
россия
бюджет
антон силуанов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет"."Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля", - заявил глава финансового ведомства.На уточняющий вопрос, заложены ли какие-то шоки в дефицитный бюджет, Силуанов отметил: "у нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям в этой ситуации".
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россия, бюджет, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, бюджет, Антон Силуанов
10:27 04.12.2024 (обновлено: 10:40 04.12.2024)
 
Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов

Силуанов: бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".
"Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля", - заявил глава финансового ведомства.
На уточняющий вопрос, заложены ли какие-то шоки в дефицитный бюджет, Силуанов отметил: "у нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям в этой ситуации".
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ЭкономикаРОССИЯбюджетАнтон Силуанов
 
 
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