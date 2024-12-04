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Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов

Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ

Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов

Федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях инвестиционного форума ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:27+0300

2024-12-04T10:27+0300

2024-12-04T10:40+0300

экономика

россия

бюджет

антон силуанов

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет России будет исполнен при любых значениях курса рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет"."Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля", - заявил глава финансового ведомства.На уточняющий вопрос, заложены ли какие-то шоки в дефицитный бюджет, Силуанов отметил: "у нас резервы есть, поэтому мы готовы к любым изменениям в этой ситуации".

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россия, бюджет, антон силуанов