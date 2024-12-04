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Набиуллина назвала бюджет одним из дезинфляционных факторов

Набиуллина назвала бюджет одним из дезинфляционных факторов - 04.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала бюджет одним из дезинфляционных факторов

Если федеральный бюджет России в следующем году будет исполнен как есть, он будет дезинфляционным фактором, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:09+0300

2024-12-04T11:09+0300

2024-12-04T11:46+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Если федеральный бюджет России в следующем году будет исполнен как есть, он будет дезинфляционным фактором, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Бюджетная политика очень важна для калибровки денежно-кредитной политики. И если бюджет в следующем году будет исполнен как есть, он будет дезинфляционным фактором", - сказала глава регулятора на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"."Важна не только доля бюджетных расходов в ВВП, которая, может быть, и не выросла, но важна и структура этих расходов. Если там большое кредитное плечо и достаточно большой объем субсидированных кредитов - это может больше создавать денег через каналы бюджета в экономике, это надо учитывать", - добавила Набиуллина.

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инфляция