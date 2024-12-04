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Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины
Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины - 04.12.2024, ПРАЙМ
Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины
Дания выделит 6 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:30+0300
2024-12-04T15:30+0300
2024-12-04T15:30+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Дания выделит 6 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Дания предоставит 6 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак", - приводит слова Стефанишиной пресс-служба на "Правительственном портале" по итогам ее встречи с министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст в Киеве. Отмечается, что 6 миллионов евро будут выделены Фонду энергетической поддержки Украины, созданному при Энергетическом сообществе. В апреле в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.
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дания, украина, помощь
Экономика, ДАНИЯ, УКРАИНА, помощь
Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины
Дания выделит 6 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Дания выделит 6 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Дания предоставит 6 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак", - приводит слова Стефанишиной пресс-служба на "Правительственном портале" по итогам ее встречи с министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст в Киеве.
Отмечается, что 6 миллионов евро будут выделены Фонду энергетической поддержки Украины, созданному при Энергетическом сообществе.
В апреле в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.
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