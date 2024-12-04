https://1prime.ru/20241204/daniya-853322236.html

Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины - 04.12.2024, ПРАЙМ

Дания выделит средства на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Дания выделит 6 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:30+0300

2024-12-04T15:30+0300

2024-12-04T15:30+0300

экономика

дания

украина

помощь

https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Дания выделит 6 миллионов евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Дания предоставит 6 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак", - приводит слова Стефанишиной пресс-служба на "Правительственном портале" по итогам ее встречи с министром по европейским делам Дании Марией Бьерре Хольст в Киеве. Отмечается, что 6 миллионов евро будут выделены Фонду энергетической поддержки Украины, созданному при Энергетическом сообществе. В апреле в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.

https://1prime.ru/20241111/vooruzhenie-852737200.html

дания

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, украина, помощь