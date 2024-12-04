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Силуанов рассказал, когда может начаться ослабление ДКП

Силуанов рассказал, когда может начаться ослабление ДКП - 04.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, когда может начаться ослабление ДКП

Ослабление денежно-кредитной политики может начаться в первой половине 2025 года, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:32+0300

2024-12-04T19:32+0300

2024-12-04T19:32+0300

экономика

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Ослабление денежно-кредитной политики может начаться в первой половине 2025 года, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Когда вот это охлаждение дойдет до того предела, когда дальше нужно отпускать вожжи. И нужно уже прекращать ужесточать ДКП, прекращать жесткость в нашей бюджетной денежно-кредитной политике. И надо где-то останавливаться. Вот этот момент нужно точно поймать", - сказал Силуанов в интервью РБК. На уточняющий вопрос, в первой или второй половине следующего года удастся "поймать" этот момент, Силуанов предположил, что в первой. "Надеемся, что первая. Я имею в виду, что мы поймаем и значит, уже можно будет немножко ослаблять", - сказал министр. "Мы сейчас мониторим, видим, что корпоративное кредитование наряду с потребительским кредитованием, уже динамика сокращается. Это уже сигналы пошли на то, что да, есть влияние тех решений, которые ЦБ и правительство принимают", - отметил он.

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россия, минфин рф, антон силуанов, дкп