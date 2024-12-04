https://1prime.ru/20241204/dollar-853327800.html
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
России отказали в использовании доллара, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:41+0300
2024-12-04T16:41+0300
2024-12-04T16:41+0300
экономика
россия
доллар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853326053_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b80dc1791f3c7ba8129ee03eee90dd37.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - подчеркнул глава государства.Путин отметил, что использование доллара в качестве мировой валюты приносит Соединенным Штатам большие доходы "с неба". Так, за последние десять лет США получили около 10 триллионов долларов.Глава государства подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена сделала многое для подрыва влияния доллара на мировой арене. Он отметил, что за четыре года, когда Дональд Трамп отсутствовал в Белом доме, произошли изменения в экономике, как мировой, так и американской.
https://1prime.ru/20241204/ugrozy-853310079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853326053_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ab57fda21669b43b726a9bd2ec796699.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, доллар, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, доллар, Владимир Путин
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
Путин: Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!".
"Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что использование доллара в качестве мировой валюты приносит Соединенным Штатам большие доходы "с неба". Так, за последние десять лет США получили около 10 триллионов долларов.
Глава государства подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена сделала многое для подрыва влияния доллара на мировой арене. Он отметил, что за четыре года, когда Дональд Трамп отсутствовал в Белом доме, произошли изменения в экономике, как мировой, так и американской.
Эксперт назвал последствия угроз Трампа странам БРИКС за отказ от доллара