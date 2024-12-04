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России отказали в использовании доллара, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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России отказали в использовании доллара, заявил Путин
России отказали в использовании доллара, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
России отказали в использовании доллара, заявил Путин
Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:41+0300
2024-12-04T16:41+0300
экономика
россия
доллар
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - подчеркнул глава государства.Путин отметил, что использование доллара в качестве мировой валюты приносит Соединенным Штатам большие доходы "с неба". Так, за последние десять лет США получили около 10 триллионов долларов.Глава государства подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена сделала многое для подрыва влияния доллара на мировой арене. Он отметил, что за четыре года, когда Дональд Трамп отсутствовал в Белом доме, произошли изменения в экономике, как мировой, так и американской.
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россия, доллар, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, доллар, Владимир Путин
16:41 04.12.2024
 
России отказали в использовании доллара, заявил Путин

Путин: Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!".
"Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что использование доллара в качестве мировой валюты приносит Соединенным Штатам большие доходы "с неба". Так, за последние десять лет США получили около 10 триллионов долларов.
Глава государства подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена сделала многое для подрыва влияния доллара на мировой арене. Он отметил, что за четыре года, когда Дональд Трамп отсутствовал в Белом доме, произошли изменения в экономике, как мировой, так и американской.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Эксперт назвал последствия угроз Трампа странам БРИКС за отказ от доллара
10:15
 
ЭкономикаРОССИЯдолларВладимир Путин
 
 
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