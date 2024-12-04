https://1prime.ru/20241204/dollar-853327800.html

России отказали в использовании доллара, заявил Путин

России отказали в использовании доллара, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ

России отказали в использовании доллара, заявил Путин

Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:41+0300

2024-12-04T16:41+0300

2024-12-04T16:41+0300

экономика

россия

доллар

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российская сторона самостоятельно не отказывалась от применения доллара, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного выступления на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!"."Мы никогда не отказывались от доллара. Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использовании. Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - подчеркнул глава государства.Путин отметил, что использование доллара в качестве мировой валюты приносит Соединенным Штатам большие доходы "с неба". Так, за последние десять лет США получили около 10 триллионов долларов.Глава государства подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена сделала многое для подрыва влияния доллара на мировой арене. Он отметил, что за четыре года, когда Дональд Трамп отсутствовал в Белом доме, произошли изменения в экономике, как мировой, так и американской.

https://1prime.ru/20241204/ugrozy-853310079.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доллар, владимир путин