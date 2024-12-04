https://1prime.ru/20241204/donastroyki-853333962.html

Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов

Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ

Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов

Налоговых донастроек после "Транснефти" уже больше не будет, Минфин до конца текущего года никаких налоговых новаций не планировал, заявил министр финансов РФ... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:30+0300

2024-12-04T19:30+0300

2024-12-04T19:30+0300

экономика

россия

антон силуанов

налог

транснефть

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Налоговых донастроек после "Транснефти" уже больше не будет, Минфин до конца текущего года никаких налоговых новаций не планировал, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов . "Никаких сейчас налоговых донастроек уже больше не будет. Время, во-первых истекло, и, во-вторых, мы больше ничего не планировали с точки зрения налоговых новаций до конца текущего года", - сказал Силуанов в интервью РБК. Госдума ранее приняла закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности".

https://1prime.ru/20241204/siluanov-853333373.html

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россия, антон силуанов, налог, транснефть