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Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/donastroyki-853333962.html
Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов
Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов
Налоговых донастроек после "Транснефти" уже больше не будет, Минфин до конца текущего года никаких налоговых новаций не планировал, заявил министр финансов РФ... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:30+0300
2024-12-04T19:30+0300
экономика
россия
антон силуанов
налог
транснефть
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Налоговых донастроек после "Транснефти" уже больше не будет, Минфин до конца текущего года никаких налоговых новаций не планировал, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов . "Никаких сейчас налоговых донастроек уже больше не будет. Время, во-первых истекло, и, во-вторых, мы больше ничего не планировали с точки зрения налоговых новаций до конца текущего года", - сказал Силуанов в интервью РБК. Госдума ранее приняла закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности".
https://1prime.ru/20241204/siluanov-853333373.html
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россия, антон силуанов, налог, транснефть
Экономика, РОССИЯ, Антон Силуанов, НАЛОГ, Транснефть
19:30 04.12.2024
 
Других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет, заявил Силуанов

Силуанов: никаких других налоговых донастроек после "Транснефти" не будет

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Налоговых донастроек после "Транснефти" уже больше не будет, Минфин до конца текущего года никаких налоговых новаций не планировал, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов .
"Никаких сейчас налоговых донастроек уже больше не будет. Время, во-первых истекло, и, во-вторых, мы больше ничего не планировали с точки зрения налоговых новаций до конца текущего года", - сказал Силуанов в интервью РБК.
Госдума ранее приняла закон, предусматривающий корректировку налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, до 40% на 2025-2030 годы повышается ставка налога на прибыль "Транснефти" вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" монопольным положением компании и тем, что это "регулируемый вид деятельности".
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Силуанов рассказал о выполнении Минфином плана внутренних заимствований
19:16
 
ЭкономикаРОССИЯАнтон СилуановНАЛОГТранснефть
 
 
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