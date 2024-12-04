https://1prime.ru/20241204/ekonomika-853311739.html

ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году

ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году - 04.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году

Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:52+0300

2024-12-04T10:52+0300

2024-12-04T11:07+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее модернизацию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году", - сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"."Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растет, то это означает и больше пространства для роста спроса. И поэтому мы не согласны, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия", - добавила глава ЦБ.В октябре регулятор сохранил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, а также сохранил оценки роста экономики в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.

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эльвира набиуллина