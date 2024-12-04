Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241204/ekonomika-853311739.html
ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году
ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году - 04.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году
Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:52+0300
2024-12-04T11:07+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851548483_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_687bf4b82e39121fc15bb2a8ee375aca.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее модернизацию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году", - сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"."Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растет, то это означает и больше пространства для роста спроса. И поэтому мы не согласны, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия", - добавила глава ЦБ.В октябре регулятор сохранил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, а также сохранил оценки роста экономики в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851548483_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_90debfb218ad07fc8cb0426a07c9ae7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
10:52 04.12.2024 (обновлено: 11:07 04.12.2024)
 
ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году

Набиуллина: ЦБ верит, что экономика России продолжит расти в 2025 году

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Банк России верит, что экономика РФ будет расти в этом году и продолжит расти в 2025 году, это результат масштабных инвестиций последних трех лет в ее модернизацию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году", - сказала Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики, а если потенциал устойчиво растет, то это означает и больше пространства для роста спроса. И поэтому мы не согласны, что за жесткой денежно-кредитной политикой обязательно следует рецессия", - добавила глава ЦБ.
В октябре регулятор сохранил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, а также сохранил оценки роста экономики в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала