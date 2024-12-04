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Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе

Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе - 04.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе

Кофе в российских магазинах чаще всего покупают граждане в возрасте 30-44 лет с месячной зарплатой от 19 до 45 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T04:45+0300

2024-12-04T04:45+0300

2024-12-04T04:45+0300

бизнес

россия

общество

москва

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Кофе в российских магазинах чаще всего покупают граждане в возрасте 30-44 лет с месячной зарплатой от 19 до 45 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу. "Среди покупателей - 58% женщин и 42% мужчин. Чуть меньше половины, 44% - потребители в возрасте 30-44 года... Дети есть только у 25% любителей кофе. Потребителей с доходом от 19 до 45 тысяч рублей - 46%, с доходом до 19 тысяч рублей - 32%, и с доходом от 45 до 75 тысяч рублей - 16%, и с доходом от 75 тысяч рублей - 6%", - говорится в исследовании. Отмечается, что из тех, кто покупает растворимый и молотый кофе в традиционной рознице, на молодежь от 18 до 29 лет приходится почти треть, от 45 до 59 лет - 22%. Тогда как россияне старше 60 лет практически не покупают кофе в торговых точках. По словам аналитиков, различия между покупателями разных видов кофе в целом несущественны: и порционный, и растворимый, и молотый кофе больше всего выбирают россияне от 30 до 44 лет. Однако последний чуть чаще предпочитают покупатели с более высоким доходом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва