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Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе
Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе - 04.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе
Кофе в российских магазинах чаще всего покупают граждане в возрасте 30-44 лет с месячной зарплатой от 19 до 45 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T04:45+0300
2024-12-04T04:45+0300
бизнес
россия
общество
москва
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Кофе в российских магазинах чаще всего покупают граждане в возрасте 30-44 лет с месячной зарплатой от 19 до 45 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу. "Среди покупателей - 58% женщин и 42% мужчин. Чуть меньше половины, 44% - потребители в возрасте 30-44 года... Дети есть только у 25% любителей кофе. Потребителей с доходом от 19 до 45 тысяч рублей - 46%, с доходом до 19 тысяч рублей - 32%, и с доходом от 45 до 75 тысяч рублей - 16%, и с доходом от 75 тысяч рублей - 6%", - говорится в исследовании. Отмечается, что из тех, кто покупает растворимый и молотый кофе в традиционной рознице, на молодежь от 18 до 29 лет приходится почти треть, от 45 до 59 лет - 22%. Тогда как россияне старше 60 лет практически не покупают кофе в торговых точках. По словам аналитиков, различия между покупателями разных видов кофе в целом несущественны: и порционный, и растворимый, и молотый кофе больше всего выбирают россияне от 30 до 44 лет. Однако последний чуть чаще предпочитают покупатели с более высоким доходом.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
04:45 04.12.2024
 
Эксперты рассказали, сколько россияне покупают кофе

"Эвотор": кофе в магазинах чаще всего покупают люди с зарплатой от 19 до 45 тысяч рублей

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Кофе в российских магазинах чаще всего покупают граждане в возрасте 30-44 лет с месячной зарплатой от 19 до 45 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу.
"Среди покупателей - 58% женщин и 42% мужчин. Чуть меньше половины, 44% - потребители в возрасте 30-44 года... Дети есть только у 25% любителей кофе. Потребителей с доходом от 19 до 45 тысяч рублей - 46%, с доходом до 19 тысяч рублей - 32%, и с доходом от 45 до 75 тысяч рублей - 16%, и с доходом от 75 тысяч рублей - 6%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что из тех, кто покупает растворимый и молотый кофе в традиционной рознице, на молодежь от 18 до 29 лет приходится почти треть, от 45 до 59 лет - 22%. Тогда как россияне старше 60 лет практически не покупают кофе в торговых точках.
По словам аналитиков, различия между покупателями разных видов кофе в целом несущественны: и порционный, и растворимый, и молотый кофе больше всего выбирают россияне от 30 до 44 лет. Однако последний чуть чаще предпочитают покупатели с более высоким доходом.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
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