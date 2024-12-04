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Экспорт продукции АПК России превысит 50 миллиардов долларов, заявили в ВТБ
Экспорт продукции АПК России превысит 50 миллиардов долларов, заявили в ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Экспорт продукции АПК России превысит 50 миллиардов долларов, заявили в ВТБ
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России к 2030 году превысит 50 миллиардов долларов, есть потенциал роста по поставкам мясной и молочной продукции, | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:02+0300
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2024-12-04T12:02+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России к 2030 году превысит 50 миллиардов долларов, есть потенциал роста по поставкам мясной и молочной продукции, прогнозируют аналитики ВТБ. "По оценкам ВТБ, экспорт сельскохозяйственной продукции к 2030 году превысит 50 миллиардов долларов. Лидирующие позиции в сегменте зерновых дополнятся новыми точками роста в мясном и молочном производстве, а также продукцией пищевой промышленности", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!". Аналитики отмечают несколько основных факторов роста: это повышение эффективности локальных производителей, фактическое достижение порога обеспечения продовольственной безопасности РФ по растительным маслам, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам, а также растущий спрос со стороны Китая, стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. "Несмотря на текущий цикл высокой ключевой ставки и дорогих заемных средств, мы видим, что наши клиенты в сегменте АПК своевременно выполняют свои обязательства перед банками, контрагентами и персоналом. Более того, они постоянно занимаются поиском новых рынков и бизнес-партнеров. Так, за последние 3-5 лет большинство из них выстроили экспортные производственно-логистические цепочки по экспорту продукции, в том числе в страны Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Африки", - прокомментировал прогноз член правления ВТБ Виталий Сергейчук, его слова приводятся в сообщении. Он также добавил, что в текущих условиях приоритетом для игроков рынка будет развитие новых бизнес-направлений, в числе которых селекция и генетика, а также наукоемкие производства. По данным ФТС, Россия в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3%, до 43,1 миллиарда долларов.
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россия, втб, экспорт, апк
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, экспорт, АПК
Экспорт продукции АПК России превысит 50 миллиардов долларов, заявили в ВТБ
Аналитики ВТБ: экспорт продукции АПК РФ к 2030 году превысит 50 млрд долларов
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России к 2030 году превысит 50 миллиардов долларов, есть потенциал роста по поставкам мясной и молочной продукции, прогнозируют аналитики ВТБ.
"По оценкам ВТБ, экспорт сельскохозяйственной продукции к 2030 году превысит 50 миллиардов долларов. Лидирующие позиции в сегменте зерновых дополнятся новыми точками роста в мясном и молочном производстве, а также продукцией пищевой промышленности", - говорится в сообщении банка со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!".
Аналитики отмечают несколько основных факторов роста: это повышение эффективности локальных производителей, фактическое достижение порога обеспечения продовольственной безопасности РФ по растительным маслам, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам, а также растущий спрос со стороны Китая, стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
"Несмотря на текущий цикл высокой ключевой ставки и дорогих заемных средств, мы видим, что наши клиенты в сегменте АПК своевременно выполняют свои обязательства перед банками, контрагентами и персоналом. Более того, они постоянно занимаются поиском новых рынков и бизнес-партнеров. Так, за последние 3-5 лет большинство из них выстроили экспортные производственно-логистические цепочки по экспорту продукции, в том числе в страны Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Африки", - прокомментировал прогноз член правления ВТБ Виталий Сергейчук, его слова приводятся в сообщении.
Он также добавил, что в текущих условиях приоритетом для игроков рынка будет развитие новых бизнес-направлений, в числе которых селекция и генетика, а также наукоемкие производства.
По данным ФТС, Россия в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3%, до 43,1 миллиарда долларов.
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК