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МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий - 04.12.2024, ПРАЙМ

МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

Присоединение Украины к НАТО без утраченных территорий возможно. Таким мнением поделился глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:47+0300

2024-12-04T10:47+0300

2024-12-04T10:47+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО без утраченных территорий возможно. Таким мнением поделился глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна. "Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом", - отметил Цахкна, отвечая на вопросы журналистов на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Министр также отметил, что до вступления в альянс конфликт на Украине должен быть завершен.Ранее СМИ сообщили, что Украина отказывается от альтернативных гарантий, предлагаемых НАТО. В июле президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в Украине возможно только при условии, что "противоборствующая сторона" примет необратимые шаги, приемлемые для России.

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украина, эстония, нато