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МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий - 04.12.2024, ПРАЙМ
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МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий
МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий - 04.12.2024, ПРАЙМ
МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий
Присоединение Украины к НАТО без утраченных территорий возможно. Таким мнением поделился глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:47+0300
2024-12-04T10:47+0300
политика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО без утраченных территорий возможно. Таким мнением поделился глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна. "Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом", - отметил Цахкна, отвечая на вопросы журналистов на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Министр также отметил, что до вступления в альянс конфликт на Украине должен быть завершен.Ранее СМИ сообщили, что Украина отказывается от альтернативных гарантий, предлагаемых НАТО. В июле президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в Украине возможно только при условии, что "противоборствующая сторона" примет необратимые шаги, приемлемые для России.
https://1prime.ru/20241203/nato-853301437.html
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украина, эстония, нато
Политика, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, НАТО
10:47 04.12.2024
 
МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

Глава МИД Эстонии допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Присоединение Украины к НАТО без утраченных территорий возможно. Таким мнением поделился глава внешнеполитического ведомства Эстонии Маргус Цахкна.
"Это возможно. Есть пример Западной Германии в прошлом", - отметил Цахкна, отвечая на вопросы журналистов на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Министр также отметил, что до вступления в альянс конфликт на Украине должен быть завершен.
Ранее СМИ сообщили, что Украина отказывается от альтернативных гарантий, предлагаемых НАТО. В июле президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в Украине возможно только при условии, что "противоборствующая сторона" примет необратимые шаги, приемлемые для России.
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