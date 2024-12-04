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Киев подписал с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Киев подписал с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи
Киев подписал с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи - 04.12.2024, ПРАЙМ
Киев подписал с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи
Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с ЕС кредитное соглашение о выделении Киеву до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи, сообщает во вторник... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:31+0300
2024-12-04T12:32+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с ЕС кредитное соглашение о выделении Киеву до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи, сообщает во вторник украинское ведомство. "Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина страны. В ведомстве уточнили, что эти деньги являются частью инициативы G7 по программе экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. "Окончательный объем макрофинансовой помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы", - добавили в минфине. Страны "Большой семерки" в конце ноября подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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украина, ес, помощь
Экономика, УКРАИНА, ЕС, помощь
12:31 04.12.2024 (обновлено: 12:32 04.12.2024)
 
Киев подписал с ЕС кредитное соглашение о макрофинансовой помощи

Киев подписал с ЕС кредитное соглашение о выделении до 35 миллиардов евро

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с ЕС кредитное соглашение о выделении Киеву до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи, сообщает во вторник украинское ведомство.
"Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС по привлечению до 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина страны.
В ведомстве уточнили, что эти деньги являются частью инициативы G7 по программе экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. "Окончательный объем макрофинансовой помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы", - добавили в минфине.
Страны "Большой семерки" в конце ноября подтвердили намерение к концу 2024 года начать выделение Украине займа в 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных российских активов.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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