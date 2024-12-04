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ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен

ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен - 04.12.2024, ПРАЙМ

ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные и... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:43+0300

2024-12-04T19:43+0300

2024-12-04T19:43+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары в период повышенного спроса в преддверии Нового года, сообщили в ведомстве. "ФАС России обратила внимание ретейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года... Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие федеральные торговые сети", - говорится в сообщении. Сетям также рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией. Как отмечается, при обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения. Соответствующую информацию служба направила сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра", "Монетка", "Верный".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, цены на продукты в россии, ритейлеры