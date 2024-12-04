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ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен - 04.12.2024, ПРАЙМ
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ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен - 04.12.2024, ПРАЙМ
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные и... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:43+0300
2024-12-04T19:43+0300
экономика
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цены на продукты в россии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары в период повышенного спроса в преддверии Нового года, сообщили в ведомстве. "ФАС России обратила внимание ретейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года... Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие федеральные торговые сети", - говорится в сообщении. Сетям также рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией. Как отмечается, при обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения. Соответствующую информацию служба направила сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра", "Монетка", "Верный".
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россия, фас рф, цены на продукты в россии, ритейлеры
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, цены на продукты в России, ритейлеры
19:43 04.12.2024
 
ФАС предупредила ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен

ФАС уведомила ритейлеров недопустимости необоснованного повышения цен на товары

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары в период повышенного спроса в преддверии Нового года, сообщили в ведомстве.
"ФАС России обратила внимание ретейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года... Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие федеральные торговые сети", - говорится в сообщении.
Сетям также рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.
Как отмечается, при обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.
Соответствующую информацию служба направила сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра", "Монетка", "Верный".
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