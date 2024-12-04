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В Финляндии уровень безработицы достиг максимальных за семь лет 9%

В Финляндии уровень безработицы достиг максимальных за семь лет 9% - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Финляндии уровень безработицы достиг максимальных за семь лет 9%

Уровень безработицы в Финляндии по итогам октября этого года вырос до максимальных за семь лет 9%, выяснило РИА Новости, изучив финский статистический портал... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T06:15+0300

2024-12-04T06:15+0300

2024-12-04T06:15+0300

экономика

общество

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финляндия

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северная европа

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Финляндии по итогам октября этого года вырос до максимальных за семь лет 9%, выяснило РИА Новости, изучив финский статистический портал. Подобная ситуация с безработицей, а также высокие ставки, грядущее увеличение налогов и текущий уровень благосостояния граждан могут на неопределенный срок сдвинуть восстановление экономического роста страны, прокомментировала агентству и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Так, согласно данным финского статистического портала, по итогам октября уровень безработицы составил 9% против 8,6% месяцем ранее. Это стало максимальным уровнем показателя с декабря 2017 года, когда он составлял 9,2%. В течение всего 2024 года доля безработных постепенно росла, снизившись лишь в апреле, мае и августе, но только на 0,1-0,2 процентного пункта. В начале года ее уровень составлял 7,6%. В количественном выражении число безработных в октябре выросло до 228 тысяч человек с сентябрьских 227 тысяч, при этом работающих людей также стало больше - 2,586 миллиона против 2,574 миллиона месяцем ранее. ВЛИЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИКУ ФИНЛЯНДИИ Безработица в Финляндии - один из драйверов замедления роста ВВП, считает Фрумина. "Проблема безработицы в Финляндии выглядит особенно тревожно с учетом того, что потери рабочих мест наблюдаются и во всех ключевых секторах экономики, и среди молодежи... Самое острое сокращение рабочей силы происходит в строительстве, что является прямым следствием кризиса отрасли", - отметила Фрумина. Кроме безработицы негативно на рост экономики страны влияют высокие для нее процентные ставки. Они сейчас сохраняются на уровне 3,4%, а до апреля 2024 года были на максимуме с 2001 года и составляли 4,5%. Кроме того, несмотря на замедление инфляции до 1,1% в октябре, "ожидается, что повышение с 2025 года налогов подтолкнет ее новый виток до 1,8%", подчеркнула эксперт. При этом, как ранее выяснило агентство по данным того же статистического портала, ВВП Финляндии по итогам третьего квартала вырос впервые за два года на 0,3% в годовом выражении. Такое нестабильное увеличение в основном обеспечивается ростом экспорта, считает Фрумина. Помимо этого, она обратила внимание на отставание Финляндии от стран-конкурентов по уровню жизни, уровню занятости и производительности труда, а ведь производительность - "ключ к экономическому росту". Например, теперь страна будет вынуждена покупать дорогостоящий СПГ в США, поскольку с 2025 года она планирует отказаться от российского СПГ. Это повлияет на развитие экономики и промышленности и поставит под угрозу прежний уровень благосостояния граждан, "который и без того отставал от стран-конкурентов", считает Фрумина. "Уровень жизни финнов по такому показателю как ВВП на душу населения сопоставим со значениями показателя в 2018 году (45,9 тысячи долларов) и существенно ниже, чем в странах Северной Европы (Швеция - 55,5 тысячи долларов, Дания - 61,0 тысячи долларов, Норвегия - 78,9 тысячи долларов)", - отметила она. Скромный оптимизм в отношении будущего финской экономики может вызвать надежда на сокращение инфляции и безработицы, способствующее восстановлению экономической активности. "Однако сегодня сохраняют актуальность геополитические риски, влияющие на изменение логистики и цепочек создания стоимости, глобальная торговая напряженность, а также новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации", - подчеркнула эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова. "Пока явных признаков возобновления темпов экономического роста Финляндии нет... Поэтому можно заключить, что складывающиеся обстоятельства имеют тенденцию отрицательного влияния на экономику страны и могут сдвинуть на неопределенный срок восстановление ее экономического роста", - заключила Фрумина.

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сша

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общество , мировая экономика, финляндия, сша, северная европа, рэу им. г.в.плеханова