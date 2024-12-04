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Физлица хранят в банках почти 54 трлн рублей, считают эксперты - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Физлица хранят в банках почти 54 трлн рублей, считают эксперты
Физлица хранят в банках почти 54 трлн рублей, считают эксперты - 04.12.2024, ПРАЙМ
Физлица хранят в банках почти 54 трлн рублей, считают эксперты
Физлица хранят в российских банках почти 54 триллиона рублей, при снижении ставок по вкладам часть из них пойдет на покупку жилья, но цены на него резко не... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T03:15+0300
2024-12-04T03:15+0300
финансы
банки
москва
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Физлица хранят в российских банках почти 54 триллиона рублей, при снижении ставок по вкладам часть из них пойдет на покупку жилья, но цены на него резко не вырастут, так как большинство россиян держат на депозитах небольшие суммы, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. По данным ВТБ, в настоящее время на депозитах, накопительных и текущих счетах в банках россияне хранят 53,8 триллиона рублей. Объем средств, которые при более низких ставках россияне предпочли бы направить на покупку недвижимости, оценивается банком примерно в 400 миллиардов рублей. По мере снижения ключевой ставки Банка России, а значит и ставок по вкладам, часть средств с депозитов может быть перенаправлена на рынок недвижимости, но резкого перетока денег не произойдет, уверен руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. "Большое количество триллионов, которое сконцентрировано на депозитах, находится на счетах огромного числа людей. И на счетах далеко не всех из них сконцентрирована сумма, достаточная для покупки квартиры. Поэтому снижение ключевой ставки не поможет этим средствам перетечь на рынок недвижимости", - объяснил он. Кроме того, снижение ключевой ставки вряд ли будет резким, добавил Репченко. По прогнозу ЦБ, в следующем году она будет на уровне 17-20%, в 2026-м - 12-13% и только в 2027-м опустится до 7,5-8,5%. То есть рынок ипотеки оживет не раньше 2027 года, отметил он. Кроме того, на рынке скорее всего больше не будет безадресных льготных ипотечных программ, а значит и стимулов массово направлять деньги со вкладов на покупку жилья, указала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. Активность покупателей, вернувшихся на рынок недвижимости, не окажет серьезного давления на цены, так как потенциальный объем дополнительного спроса будет легко закрыт уровнем имеющегося предложения, считает директор направления "Вторичный рынок" агентства "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома. В ближайшее же время привлекательность банковских вкладов только вырастет, так ЦБ скорее всего повысит ключевую ставку до 23% годовых в декабре, полагает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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финансы, банки, москва, втб, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, ВТБ, банк Россия, Банк России
03:15 04.12.2024
 
Физлица хранят в банках почти 54 трлн рублей, считают эксперты

Эксперты: при снижении ставок по вкладам часть средств пойдет на покупку жилья

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Физлица хранят в российских банках почти 54 триллиона рублей, при снижении ставок по вкладам часть из них пойдет на покупку жилья, но цены на него резко не вырастут, так как большинство россиян держат на депозитах небольшие суммы, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
По данным ВТБ, в настоящее время на депозитах, накопительных и текущих счетах в банках россияне хранят 53,8 триллиона рублей. Объем средств, которые при более низких ставках россияне предпочли бы направить на покупку недвижимости, оценивается банком примерно в 400 миллиардов рублей.
По мере снижения ключевой ставки Банка России, а значит и ставок по вкладам, часть средств с депозитов может быть перенаправлена на рынок недвижимости, но резкого перетока денег не произойдет, уверен руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.
"Большое количество триллионов, которое сконцентрировано на депозитах, находится на счетах огромного числа людей. И на счетах далеко не всех из них сконцентрирована сумма, достаточная для покупки квартиры. Поэтому снижение ключевой ставки не поможет этим средствам перетечь на рынок недвижимости", - объяснил он.
Кроме того, снижение ключевой ставки вряд ли будет резким, добавил Репченко. По прогнозу ЦБ, в следующем году она будет на уровне 17-20%, в 2026-м - 12-13% и только в 2027-м опустится до 7,5-8,5%. То есть рынок ипотеки оживет не раньше 2027 года, отметил он.
Кроме того, на рынке скорее всего больше не будет безадресных льготных ипотечных программ, а значит и стимулов массово направлять деньги со вкладов на покупку жилья, указала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.
Активность покупателей, вернувшихся на рынок недвижимости, не окажет серьезного давления на цены, так как потенциальный объем дополнительного спроса будет легко закрыт уровнем имеющегося предложения, считает директор направления "Вторичный рынок" агентства "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.
В ближайшее же время привлекательность банковских вкладов только вырастет, так ЦБ скорее всего повысит ключевую ставку до 23% годовых в декабре, полагает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.
 
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