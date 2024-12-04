https://1prime.ru/20241204/frantsija-853303424.html

Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии

Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии - 04.12.2024, ПРАЙМ

Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии

Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T02:51+0300

2024-12-04T02:51+0300

2024-12-04T02:51+0300

банки

финансы

франция

швейцария

германия

газпромбанк

unionpay

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853303424.jpg?1733269860

ПАРИЖ/БЕРЛИН, 5 дек – ПРАЙМ. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах. Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 5 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии. Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: "Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети". В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.

франция

швейцария

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, франция, швейцария, германия, газпромбанк, unionpay, минфин сша