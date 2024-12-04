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Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии
Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии - 04.12.2024, ПРАЙМ
Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии
Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T02:51+0300
2024-12-04T02:51+0300
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ПАРИЖ/БЕРЛИН, 5 дек – ПРАЙМ. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах.
Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 5 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии.
Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: "Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети". В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.
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банки, финансы, франция, швейцария, германия, газпромбанк, unionpay, минфин сша
Банки, Финансы, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, Газпромбанк, UnionPay, Минфин США
Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии
Приложение и сайт Газпромбанка перестали работать во Франции и Германии
ПАРИЖ/БЕРЛИН, 5 дек – ПРАЙМ. Приложение и сайт Газпромбанка стали недоступны во Франции и Германии, хотя они по-прежнему работают в Швейцарии, передают корреспонденты РИА Новости в этих странах.
Сайт Газпромбанка перестал загружаться во Франции и Германии в ночь на 5 декабря. Приложение также не позволяет получить доступ к его учетной записи. Тем не менее, сайт и приложение работают без каких-либо проблем в Швейцарии.
Во Франции после попытки загрузки в приложении указано: "Проблемы с интернетом. Убедитесь, что у вас выключен VPN или в нем выбрана Россия, и попробуйте подключиться к другой сети". В Швейцарии личный кабинет доступен без VPN.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Газпромбанк 23 ноября разослал письмо клиентам с сообщением о том, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы UnionPay.