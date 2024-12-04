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Энергетический переход не удался: Европе предрекли "газовую расплату" - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Энергетический переход не удался: Европе предрекли "газовую расплату"
Энергетический переход не удался: Европе предрекли "газовую расплату" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Энергетический переход не удался: Европе предрекли "газовую расплату"
Европа истощает запасы природного газа рекордными темпами за последние шесть лет, говорится в материале издания OilPrice. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T12:37+0300
2024-12-04T12:37+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Европа истощает запасы природного газа рекордными темпами за последние шесть лет, говорится в материале издания OilPrice."Европа истощает запасы природного газа самыми быстрыми темпами за последние шесть лет. Сочетание зимней погоды и низких температур затрудняют континенту запланированный отказ от углеводородов", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что с начала зимнего сезона запасы газа в хранилищах в ЕС и Великобритании сократились на 83 тераватт-часа (ТВтч), что является самым высоким значением с 2016 года и вчетверо превышает средние показатели за последнее десятилетие.Хотя уровень газа в хранилищах все еще называется "комфортным", он явно ниже, чем в предыдущие две зимы. Данные Gas Infrastructure Europe подтверждают заблаговременное изъятие газа, поскольку потребление превышает закачку.В связи с этим, ожидается, что в разгар холодного сезона цены на газ значительно возрастут. Это вызывает серьезные трудности для энергетической системы Европы, особенно при недостатке возобновляемых источников энергии"Европе грозит газовая расплата, которую изначально прогнозировали на зиму 2022-23 годов. По счастливой случайности — и, возможно, из-за перемены климата — расплата была отложена на два отопительных сезона", - заключили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ес, газ
Энергетика, ЕС, Газ
12:37 04.12.2024
 
Энергетический переход не удался: Европе предрекли "газовую расплату"

OilPrice: Европа расходует газ рекордными темпами, а зима только началась

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазовые объекты в Германии
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Европа истощает запасы природного газа рекордными темпами за последние шесть лет, говорится в материале издания OilPrice.
"Европа истощает запасы природного газа самыми быстрыми темпами за последние шесть лет. Сочетание зимней погоды и низких температур затрудняют континенту запланированный отказ от углеводородов", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что с начала зимнего сезона запасы газа в хранилищах в ЕС и Великобритании сократились на 83 тераватт-часа (ТВтч), что является самым высоким значением с 2016 года и вчетверо превышает средние показатели за последнее десятилетие.
Хотя уровень газа в хранилищах все еще называется "комфортным", он явно ниже, чем в предыдущие две зимы. Данные Gas Infrastructure Europe подтверждают заблаговременное изъятие газа, поскольку потребление превышает закачку.
В связи с этим, ожидается, что в разгар холодного сезона цены на газ значительно возрастут. Это вызывает серьезные трудности для энергетической системы Европы, особенно при недостатке возобновляемых источников энергии
"Европе грозит газовая расплата, которую изначально прогнозировали на зиму 2022-23 годов. По счастливой случайности — и, возможно, из-за перемены климата — расплата была отложена на два отопительных сезона", - заключили в материале.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
В Европе незначительно снизились цены на газ
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ЭнергетикаЕСГаз
 
 
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