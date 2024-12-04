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Министр экономики Словакии летит в РФ обсуждать поставки газа, сообщили СМИ

Министр экономики Словакии летит в РФ обсуждать поставки газа, сообщили СМИ - 04.12.2024, ПРАЙМ

Министр экономики Словакии летит в РФ обсуждать поставки газа, сообщили СМИ

Министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц полетели в Россию для обсуждения... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T23:40+0300

2024-12-04T23:40+0300

2024-12-04T23:49+0300

экономика

россия

словакия

поставки газа

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БРАТИСЛАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова и генеральный директор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц полетели в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику, сообщил портал Denník N со ссылкой на свои источники. "Правительственный борт приземлился в российском Санкт-Петербурге, словацкая делегация прибыла для переговоров с "Газпромом" о газе", - говорится в сообщении портала. По данным издания, на переговорах Словакию будут представлять министр экономики Сакова и генеральный директор SPP Ференц. Сообщений от официальных органов Словакии о том, что такие переговоры планируются, не было. В конце октября премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что существует модель, которая позволит продолжить отправку газа и нефти через Украину в Западную Европу. Он также выражал сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как раньше. Премьер Словакии тогда не исключил, что в начале 2025 года будет определенное напряжение в вопросе поставок нефти и газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.

https://1prime.ru/20241119/gaz-852919204.html

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россия, словакия, поставки газа