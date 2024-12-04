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Ресторатор рассказал о строительстве первого в РФ и мире "винного города"
Ресторатор рассказал о строительстве первого в РФ и мире "винного города" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Ресторатор рассказал о строительстве первого в РФ и мире "винного города"
Первый в России и мире винный город "Белый Мыс", который сейчас строится в Геленджике, в марте откроет свой первый объект - винотеку, весь комплекс планируют... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T21:23+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый в России и мире винный город "Белый Мыс", который сейчас строится в Геленджике, в марте откроет свой первый объект - винотеку, весь комплекс планируют запустить к августу-сентябрю, сообщил на презентации руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий. "В марте мы открываем первый объект в винном городе, это будет большая винотека, где будет собрано более тысячи SKU (stock keeping unit, единица складского учёта - ред.) российских вин. И это винотека, в которой мы рассчитываем, будет представлено все достойное, что можно представить, вообще все, что российский рынок производит", - сказал Левицкий. "После этого мы рассчитываем до конца лета постепенно, шаг за шагом, открывать все объекты на карте нашего винного города. И к августу, к сентябрю следующего года. Рассчитываем, что он весь будет запущен… Аналогов ему не существует в мире", - добавил он. Левицкий уточнил, что "Белый Мыс", помимо винотеки, включит рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. "Мы рассчитываем, что "Белый Мыс" станет новой туристической точкой на карте", - подчеркнул ресторатор.
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россия, бизнес, российское вино
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, российское вино
Ресторатор рассказал о строительстве первого в РФ и мире "винного города"
Левицкий: первый в РФ и мире "винный город" могут достроить к сентябрю 2025 г
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый в России и мире винный город "Белый Мыс", который сейчас строится в Геленджике, в марте откроет свой первый объект - винотеку, весь комплекс планируют запустить к августу-сентябрю, сообщил на презентации руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.
"В марте мы открываем первый объект в винном городе, это будет большая винотека, где будет собрано более тысячи SKU (stock keeping unit, единица складского учёта - ред.) российских вин. И это винотека, в которой мы рассчитываем, будет представлено все достойное, что можно представить, вообще все, что российский рынок производит", - сказал Левицкий.
"После этого мы рассчитываем до конца лета постепенно, шаг за шагом, открывать все объекты на карте нашего винного города. И к августу, к сентябрю следующего года. Рассчитываем, что он весь будет запущен… Аналогов ему не существует в мире", - добавил он.
Левицкий уточнил, что "Белый Мыс", помимо винотеки, включит рестораны, интерактивный музей, винную лабораторию, школу сомелье и другие объекты. "Мы рассчитываем, что "Белый Мыс" станет новой туристической точкой на карте", - подчеркнул ресторатор.
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