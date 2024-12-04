Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241204/gosuslugi-853320207.html
"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт
"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт
В СМС-сообщениях для входа в аккаунт на "Госуслугах" появилось предложение, которое предостерегает от передачи кода мошенникам. Об этом проинформировало в своем | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:39+0300
2024-12-04T14:53+0300
россия
смс-коды
безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/17/839431724_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87e35786789dc2e6a0e437e277464834.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В СМС-сообщениях для входа в аккаунт на "Госуслугах" появилось предложение, которое предостерегает от передачи кода мошенникам. Об этом проинформировало в своем Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По данным управления подпись гласит: "Его (код) спрашивают ТОЛЬКО мошенники". Отмечается, что изменение ввели с целью уберечь доверчивых россиян от схем мошенников.
https://1prime.ru/20241121/moshenniki-852960235.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/17/839431724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5218d8f12c1aff041e36e1f8fefd14db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, смс-коды, безопасность
РОССИЯ, смс-коды, безопасность
14:39 04.12.2024 (обновлено: 14:53 04.12.2024)
 
"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт

"Госуслуги", остерегая от мошенников, изменили СМС с кодом для входа в аккаунт

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В СМС-сообщениях для входа в аккаунт на "Госуслугах" появилось предложение, которое предостерегает от передачи кода мошенникам. Об этом проинформировало в своем Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным управления подпись гласит: "Его (код) спрашивают ТОЛЬКО мошенники".
Отмечается, что изменение ввели с целью уберечь доверчивых россиян от схем мошенников.
Девушки со смартфонами - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Мошенники начали дарить подарки жертвам: зачем они это делают
21 ноября, 02:02
 
РОССИЯсмс-кодыбезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала