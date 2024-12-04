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"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт

"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Госуслуги" изменили СМС-сообщения с кодом для входа в аккаунт

В СМС-сообщениях для входа в аккаунт на "Госуслугах" появилось предложение, которое предостерегает от передачи кода мошенникам. Об этом проинформировало в своем | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:39+0300

2024-12-04T14:39+0300

2024-12-04T14:53+0300

россия

смс-коды

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В СМС-сообщениях для входа в аккаунт на "Госуслугах" появилось предложение, которое предостерегает от передачи кода мошенникам. Об этом проинформировало в своем Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По данным управления подпись гласит: "Его (код) спрашивают ТОЛЬКО мошенники". Отмечается, что изменение ввели с целью уберечь доверчивых россиян от схем мошенников.

https://1prime.ru/20241121/moshenniki-852960235.html

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россия, смс-коды, безопасность