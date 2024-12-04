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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.12.2024, ПРАЙМ

В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта с 51,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T09:07+0300

2024-12-04T09:07+0300

2024-12-04T09:07+0300

экономика

россия

s&p global

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта с 51,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global."Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил 53,2 пункта в ноябре по сравнению с 51,6 пункта в октябре. Последние данные свидетельствуют о втором успешном повышении объемов производства за месяц. При этом прирост стал самым значительным с января", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

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