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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 04.12.2024, ПРАЙМ
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта с 51,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:07+0300
2024-12-04T09:07+0300
2024-12-04T09:07+0300
экономика
россия
s&p global
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта с 51,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global."Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил 53,2 пункта в ноябре по сравнению с 51,6 пункта в октябре. Последние данные свидетельствуют о втором успешном повышении объемов производства за месяц. При этом прирост стал самым значительным с января", - говорится в сообщении.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p global
Экономика, РОССИЯ, S&P Global
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
S&P: индекс деловой активности в сфере услуг в России вырос до 53,2 пункта
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта с 51,6 пункта в октябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил 53,2 пункта в ноябре по сравнению с 51,6 пункта в октябре. Последние данные свидетельствуют о втором успешном повышении объемов производства за месяц. При этом прирост стал самым значительным с января", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.