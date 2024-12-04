Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс деловой активности в еврозоне снизился - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/indeks-853317089.html
Индекс деловой активности в еврозоне снизился
Индекс деловой активности в еврозоне снизился - 04.12.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне снизился
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:12+0300
2024-12-04T13:12+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&amp;P Global. Предварительная оценка составляла 48,1 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 49,5 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,2 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, опустился до 47,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже предварительной оценки в 47,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 49,3 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,4 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции уменьшился в ноябре до 45,9 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 44,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 46,9 пункта с 49,2 пункта в октябре при предварительной оценке в 45,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20241031/inflyatsiya-852519320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
13:12 04.12.2024
 
Индекс деловой активности в еврозоне снизился

Индекс деловой активности в еврозоне в ноябре снизился до 48,3 пункта

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© fotolia.com / jorisvo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка составляла 48,1 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 49,5 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,2 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, опустился до 47,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже предварительной оценки в 47,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 49,3 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,4 пункта.
Композитный индекс деловой активности Франции уменьшился в ноябре до 45,9 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 44,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 46,9 пункта с 49,2 пункта в октябре при предварительной оценке в 45,7 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре
31 октября, 08:02
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала