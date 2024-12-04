https://1prime.ru/20241204/indeks-853317089.html

Индекс деловой активности в еврозоне снизился

Индекс деловой активности в еврозоне снизился - 04.12.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне снизился

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T13:12+0300

2024-12-04T13:12+0300

2024-12-04T13:12+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка составляла 48,1 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 49,5 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,2 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, опустился до 47,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже предварительной оценки в 47,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 49,3 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,4 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции уменьшился в ноябре до 45,9 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 44,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 46,9 пункта с 49,2 пункта в октябре при предварительной оценке в 45,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

https://1prime.ru/20241031/inflyatsiya-852519320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40