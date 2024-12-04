https://1prime.ru/20241204/indeks-853317089.html
Индекс деловой активности в еврозоне снизился
Индекс деловой активности в еврозоне снизился - 04.12.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне снизился
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:12+0300
2024-12-04T13:12+0300
2024-12-04T13:12+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_811672d381535b877c47bccd0a5758df.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global. Предварительная оценка составляла 48,1 пункта. При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 49,5 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,2 пункта. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, опустился до 47,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже предварительной оценки в 47,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 49,3 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,4 пункта. Композитный индекс деловой активности Франции уменьшился в ноябре до 45,9 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 44,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 46,9 пункта с 49,2 пункта в октябре при предварительной оценке в 45,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20241031/inflyatsiya-852519320.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76228/01/762280120_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ce9833d0e19f301474504b41b7fb5806.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Индекс деловой активности в еврозоне снизился
Индекс деловой активности в еврозоне в ноябре снизился до 48,3 пункта
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в октябре, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка составляла 48,1 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 49,5 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,2 пункта.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, опустился до 47,2 пункта с 48,6 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже предварительной оценки в 47,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 49,3 пункта с 51,6 пункта в октябре, предварительная оценка составляла 49,4 пункта.
Композитный индекс деловой активности Франции уменьшился в ноябре до 45,9 пункта с 48,1 пункта месяцем ранее, предварительная оценка составляла 44,8 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 46,9 пункта с 49,2 пункта в октябре при предварительной оценке в 45,7 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре