https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853311652.html

Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4%

Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4% - 04.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4%

Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:51+0300

2024-12-04T10:51+0300

2024-12-04T11:19+0300

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Нам нужно снижать инфляцию. И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - отметила Набиуллина.Она добавила, что денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, подчеркнула Набиуллина.Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.

https://1prime.ru/20241203/inflyatsiya-853288673.html

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россия, инфляция