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Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4% - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853311652.html
Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4%
Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4% - 04.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4%
Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:51+0300
2024-12-04T11:19+0300
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!"."Нам нужно снижать инфляцию. И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - отметила Набиуллина.Она добавила, что денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, подчеркнула Набиуллина.Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.
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россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
10:51 04.12.2024 (обновлено: 11:19 04.12.2024)
 
Набиуллина рассказала о "тормозном пути" до цели по инфляции в 4%

Набиуллина: тормозной путь до цели по инфляции в 4% займет весь 2025 год

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Нам нужно снижать инфляцию. И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - отметила Набиуллина.
Она добавила, что денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, подчеркнула Набиуллина.
Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.
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