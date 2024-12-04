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Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело - 04.12.2024, ПРАЙМ

Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго - достаточно тяжело. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:20+0300

2024-12-04T11:20+0300

2024-12-04T11:20+0300

банк россии

инфляция в россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго - достаточно тяжело. "Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию: в короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию - достаточно тяжело", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России и правительство работают над тем, чтобы экономический рост России был устойчивым и базировался на росте потенциала. "У нас нет в запасе времени: нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой", - заключила Набиуллина. Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.

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инфляция в россии, эльвира набиуллина