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Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело - 04.12.2024, ПРАЙМ
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго - достаточно тяжело. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:20+0300
2024-12-04T11:20+0300
2024-12-04T11:20+0300
банк россии
инфляция в россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго - достаточно тяжело. "Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию: в короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию - достаточно тяжело", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России и правительство работают над тем, чтобы экономический рост России был устойчивым и базировался на росте потенциала. "У нас нет в запасе времени: нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой", - заключила Набиуллина. Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.
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инфляция в россии, эльвира набиуллина
Банк России, инфляция в России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней тяжело
ЦБ сравнил высокую инфляцию с пульсом: вдолгую бежать с ней можно, но тяжело
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго - достаточно тяжело.
"Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию: в короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию - достаточно тяжело", - сказала она, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России и правительство работают над тем, чтобы экономический рост России был устойчивым и базировался на росте потенциала.
"У нас нет в запасе времени: нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой", - заключила Набиуллина.
Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.
Зампред ЦБ оценил траекторию инфляции в 2024 году