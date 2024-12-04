https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853324665.html

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России

Для сдерживания инфляции необходимо скоординированное взаимодействие между Центральным банком и правительством, заявил глава государства Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:57+0300

2024-12-04T15:57+0300

2024-12-04T15:57+0300

экономика

россия

инфляция

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162565_0:136:2147:1344_1920x0_80_0_0_652f24ece89db3a3885a2d8bf49ff840.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Для сдерживания инфляции необходимо скоординированное взаимодействие между Центральным банком и правительством, заявил глава государства Владимир Путин."В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, про которые я уже упоминал, у нас это 8,8% в годовом выражении", - отметил российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин отметил, что это не просто призыв, но прямое указание к действию, и что Центральный банк и правительство понимают эту необходимость и уже сотрудничают.Президент подчеркнул важность грамотного использования всех инструментов для борьбы с инфляцией и предотвращения эксцессов.

https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853313467.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция, владимир путин