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Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России
Для сдерживания инфляции необходимо скоординированное взаимодействие между Центральным банком и правительством, заявил глава государства Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:57+0300
2024-12-04T15:57+0300
2024-12-04T15:57+0300
экономика
россия
инфляция
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Для сдерживания инфляции необходимо скоординированное взаимодействие между Центральным банком и правительством, заявил глава государства Владимир Путин."В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, про которые я уже упоминал, у нас это 8,8% в годовом выражении", - отметил российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Путин отметил, что это не просто призыв, но прямое указание к действию, и что Центральный банк и правительство понимают эту необходимость и уже сотрудничают.Президент подчеркнул важность грамотного использования всех инструментов для борьбы с инфляцией и предотвращения эксцессов.
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россия, инфляция, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, инфляция, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России
Путин: нужно с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Для сдерживания инфляции необходимо скоординированное взаимодействие между Центральным банком и правительством, заявил глава государства Владимир Путин.
"В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, про которые я уже упоминал, у нас это 8,8% в годовом выражении", - отметил российский лидер на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Путин отметил, что это не просто призыв, но прямое указание к действию, и что Центральный банк и правительство понимают эту необходимость и уже сотрудничают.
Президент подчеркнул важность грамотного использования всех инструментов для борьбы с инфляцией и предотвращения эксцессов.
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