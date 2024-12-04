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Инфляция в России за неделю составила 0,5% - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853332686.html
Инфляция в России за неделю составила 0,5%
Инфляция в России за неделю составила 0,5% - 04.12.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России за неделю составила 0,5%
Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% неделей ранее, с начала года цены выросли на 8,34%, следует из публикации... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:01+0300
2024-12-04T19:01+0300
экономика
россия
росстат
инфляция в россии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% неделей ранее, с начала года цены выросли на 8,34%, следует из публикации Росстата. "За период с 26 ноября по 2 декабря 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,5%, с начала декабря – 100,14%, с начала года – 108,34%", - говорится в документе. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,6%. В частности, огурцы подорожали на 9,5%, помидоры - на 6,7%, капуста - на 2,5%, лук - на 2%, картофель и бананы - на 1,4%, яблоки - на 1,3%, морковь - на 0,3% и свекла - на 0,2%. За период с 26 ноября по 2 декабря подорожали: яйца - на 1,3%, сливочное масло - на 1,2%, мясо кур и подсолнечное масло - на 1,1%, сыры - на 0,9%, рыба и творог - на 0,8%, молоко - на 0,7%, сметана - на 0,6%, мука и пшено - на 0,5%, соль - на 0,4%, говядина, баранина, маргарин, хлеб и печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, гречка - на 0,2%, свинина, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%. Подешевели сосиски, сардельки - на 0,3%, сахар, рис и чай - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных - на 0,7%, туалетную бумагу - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,3%, хозяйственное мыло, стиральные порошки и зубные пасты - на 0,2%, пеленки для новорожденных и спички - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,3% и зубные щетки - на 0,2%. Смартфоны за период с 26 ноября по 2 декабря подорожали на 0,4%, электропылесосы - на 0,6%, телевизоры - на 1,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла - на 0,2%. Бензин и дизельное топливо подорожали - на 0,4%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, противовирусный препарат "Эргоферон" подорожал на 1,6%, мазь "Левомеколь" - 1,5%, средство от кашля "Ренгалин" - на 0,8%, поливитамины - на 0,6%, аллохол и валидол - на 0,4%, корвалол - 0,3%, нимесулид - на 0,2%, комбинированные анальгетики и анальгин - на 0,1%.
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россия, росстат, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России
19:01 04.12.2024
 
Инфляция в России за неделю составила 0,5%

Росстат: инфляция в РФ на неделе с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5%

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% неделей ранее, с начала года цены выросли на 8,34%, следует из публикации Росстата.
"За период с 26 ноября по 2 декабря 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,5%, с начала декабря – 100,14%, с начала года – 108,34%", - говорится в документе.
Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,6%. В частности, огурцы подорожали на 9,5%, помидоры - на 6,7%, капуста - на 2,5%, лук - на 2%, картофель и бананы - на 1,4%, яблоки - на 1,3%, морковь - на 0,3% и свекла - на 0,2%.
За период с 26 ноября по 2 декабря подорожали: яйца - на 1,3%, сливочное масло - на 1,2%, мясо кур и подсолнечное масло - на 1,1%, сыры - на 0,9%, рыба и творог - на 0,8%, молоко - на 0,7%, сметана - на 0,6%, мука и пшено - на 0,5%, соль - на 0,4%, говядина, баранина, маргарин, хлеб и печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы для детского питания, гречка - на 0,2%, свинина, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%. Подешевели сосиски, сардельки - на 0,3%, сахар, рис и чай - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных - на 0,7%, туалетную бумагу - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,3%, хозяйственное мыло, стиральные порошки и зубные пасты - на 0,2%, пеленки для новорожденных и спички - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,3% и зубные щетки - на 0,2%.
Смартфоны за период с 26 ноября по 2 декабря подорожали на 0,4%, электропылесосы - на 0,6%, телевизоры - на 1,3%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла - на 0,2%. Бензин и дизельное топливо подорожали - на 0,4%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, противовирусный препарат "Эргоферон" подорожал на 1,6%, мазь "Левомеколь" - 1,5%, средство от кашля "Ренгалин" - на 0,8%, поливитамины - на 0,6%, аллохол и валидол - на 0,4%, корвалол - 0,3%, нимесулид - на 0,2%, комбинированные анальгетики и анальгин - на 0,1%.
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ЭкономикаРОССИЯРосстатинфляция в России
 
 
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