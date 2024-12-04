https://1prime.ru/20241204/instrument-853335448.html

Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам

Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам - 04.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам

Развитие долгосрочных инструментов на российском фондовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам, рассказал РИА Новости начальник... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T20:32+0300

2024-12-04T20:32+0300

2024-12-04T20:32+0300

экономика

россия

российский рынок акций

биржевые торги

депозиты

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Развитие долгосрочных инструментов на российском фондовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам, рассказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. Ранее в среду во время выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства и Банку России повысить спрос на ценные бумаги в России. "Развитие долгосрочных инструментов на финансовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам", - сказал Абелев. Повышению спроса на ценные бумаги в России могут способствовать также налоговые стимулы, считает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров. "Мы считаем, что в первую очередь необходимо развивать долгосрочные налоговые стимулы для инвесторов в акции и в особенности те акции, эмитенты которых повышают производительность труда в России (инновационные и технологические компании)", - отмечает он.

https://1prime.ru/20241204/vklad-853297266.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций, биржевые торги, депозиты