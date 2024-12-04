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Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам
Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам - 04.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам
Развитие долгосрочных инструментов на российском фондовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам, рассказал РИА Новости начальник... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T20:32+0300
2024-12-04T20:32+0300
2024-12-04T20:32+0300
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россия
российский рынок акций
биржевые торги
депозиты
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Развитие долгосрочных инструментов на российском фондовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам, рассказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. Ранее в среду во время выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства и Банку России повысить спрос на ценные бумаги в России. "Развитие долгосрочных инструментов на финансовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам", - сказал Абелев. Повышению спроса на ценные бумаги в России могут способствовать также налоговые стимулы, считает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров. "Мы считаем, что в первую очередь необходимо развивать долгосрочные налоговые стимулы для инвесторов в акции и в особенности те акции, эмитенты которых повышают производительность труда в России (инновационные и технологические компании)", - отмечает он.
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россия, российский рынок акций, биржевые торги, депозиты
Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций, биржевые торги, депозиты
Эксперт рассказал, какой инструмент может составить конкуренцию депозитам
Абелев: долгосрочные инструменты помогут финрынку РФ конкурировать с депозитами
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Развитие долгосрочных инструментов на российском фондовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам, рассказал РИА Новости начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.
Ранее в среду во время выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства и Банку России повысить спрос на ценные бумаги в России.
"Развитие долгосрочных инструментов на финансовом рынке позволит составить хорошую конкуренцию банковским депозитам", - сказал Абелев.
Повышению спроса на ценные бумаги в России могут способствовать также налоговые стимулы, считает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.
"Мы считаем, что в первую очередь необходимо развивать долгосрочные налоговые стимулы для инвесторов в акции и в особенности те акции, эмитенты которых повышают производительность труда в России (инновационные и технологические компании)", - отмечает он.
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