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Захарова раскрыла подробности об интервью Лаврова Такеру Карлсону

Захарова раскрыла подробности об интервью Лаврова Такеру Карлсону - 04.12.2024, ПРАЙМ

Захарова раскрыла подробности об интервью Лаврова Такеру Карлсону

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов и выйдет через пару дней, заявила... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:57+0300

2024-12-04T10:57+0300

2024-12-04T11:15+0300

общество

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов и выйдет через пару дней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ. Это сплав открытости, профессионализма, доброжелательности, при этом он четко озвучивает национальные интересы. Глава МИД регулярно дает интервью российским и зарубежным изданиям, работает с ними и в других форматах, таких как брифинги, комментарии."Сейчас оно (интервью Лаврова Карлсону - ред.) монтируется и переводится, получилось оно масштабным - более часа, порядка полутора часов. У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте ещё чуть-чуть подождём и я думаю, что через пару дней оно выйдет", - сказала она в эфире радио Sputnik. По ее словам, беседа получилась интересной, поскольку затрагивала самые актуальные вопросы, которые волнуют сейчас очень многих как в России и США, так и во всём мире. "Поэтому нужно набраться немножко терпения", - заключила она.Ранее стало известно о возвращении Такера Карлсона в Москву для того, чтобы взять интервью у главы МИД. Сам он охарактеризовал его, как "абсолютно захватывающее". Журналист уже опубликовал анонс в соцсети Х, который набрал более четырех с половиной миллионов просмотров и более пяти тысяч комментариев. В YouTube у него более 500 тысяч просмотров.По словам Дональда Трампа-младшего, сына победившего на выборах президента США Дональда Трампа, Карлсон сделал для мира на Украине больше, чем вся администрация Байдена. Теперь они хотят усугубить провал, чтобы его последствия легли на президентство Трампа, сказал он.Сам Карлсон сообщил, что пытался взять интервью и у Владимира Зеленского, однако последнему не позволило выйти на контакт посольство США в Киеве. По словам журналиста, американские граждане должны обладать полным видением ситуации, а не ограничиваться тем, что рассказывают местные СМИ.

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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым 2024-12-04T10:57+0300 true PT2M51S

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общество , россия, сша, москва, сергей лавров, такер карлсон, мария захарова, мид