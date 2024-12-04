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Оверчук рассказал, когда может заработать инвестфонд "Россия-Африка"
Оверчук рассказал, когда может заработать инвестфонд "Россия-Африка" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Оверчук рассказал, когда может заработать инвестфонд "Россия-Африка"
Россия планирует, что инвестиционный фонд содействия компаниям РФ, заинтересованным в инвестировании в проекты в Африке, начнет работать в 2025 году, заявил... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:58+0300
2024-12-04T17:58+0300
2024-12-04T17:58+0300
экономика
россия
африка
алексей оверчук
инвестиционный фонд
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия планирует, что инвестиционный фонд содействия компаниям РФ, заинтересованным в инвестировании в проекты в Африке, начнет работать в 2025 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "...По указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина правительством принято решение о создании инвестиционного фонда как механизма содействия российским компаниям, заинтересованным в инвестировании в проекты в области энергетики, транспорта и логистики, а также добычи полезных ископаемых на Африканском континенте", - говорится в комментарии Оверчука журналистам. "Планируем, что инвестиционный фонд начнет функционировать в 2025 году", - подчеркнул он. Вице-премьер потметил, что российский бизнес заинтересован в развитии торгово-экономических связей с африканскими партнерами, реализации своего экспортного потенциала. "Мы также заинтересованы в ведении сбалансированной торговли, насыщении нашего рынка импортными товарами, что предполагает формирование соответствующих условий", - указал Оверчук.
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россия, африка, алексей оверчук, инвестиционный фонд
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Алексей Оверчук, инвестиционный фонд
Оверчук рассказал, когда может заработать инвестфонд "Россия-Африка"
Оверчук: Россия планирует, что инвестфонд "РФ-Африка" заработает в 2025 году
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия планирует, что инвестиционный фонд содействия компаниям РФ, заинтересованным в инвестировании в проекты в Африке, начнет работать в 2025 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"...По указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина правительством принято решение о создании инвестиционного фонда как механизма содействия российским компаниям, заинтересованным в инвестировании в проекты в области энергетики, транспорта и логистики, а также добычи полезных ископаемых на Африканском континенте", - говорится в комментарии Оверчука журналистам.
"Планируем, что инвестиционный фонд начнет функционировать в 2025 году", - подчеркнул он.
Вице-премьер потметил, что российский бизнес заинтересован в развитии торгово-экономических связей с африканскими партнерами, реализации своего экспортного потенциала.
"Мы также заинтересованы в ведении сбалансированной торговли, насыщении нашего рынка импортными товарами, что предполагает формирование соответствующих условий", - указал Оверчук.
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