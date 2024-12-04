https://1prime.ru/20241204/investitsii-853328449.html

Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций

Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций

Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T17:06+0300

2024-12-04T17:06+0300

2024-12-04T17:12+0300

экономика

россия

инвестиции

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"По словам президента, хоть отток инвестиций в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов, экономика смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что эти каналы инвестиций не могут быть перекрыты из-за их связи с экономическими интересами, а не с политическими мотивами.Глава государства также заметил, что те, кто пытался вмешаться в инвестирование в Россию, пожалели о таком решении.

https://1prime.ru/20241204/putin-853323305.html

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россия, инвестиции