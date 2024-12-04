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Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций
Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:06+0300
2024-12-04T17:06+0300
2024-12-04T17:12+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"По словам президента, хоть отток инвестиций в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов, экономика смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что эти каналы инвестиций не могут быть перекрыты из-за их связи с экономическими интересами, а не с политическими мотивами.Глава государства также заметил, что те, кто пытался вмешаться в инвестирование в Россию, пожалели о таком решении.
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россия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, инвестиции
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций
Путин: Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"
По словам президента, хоть отток инвестиций в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов, экономика смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что эти каналы инвестиций не могут быть перекрыты из-за их связи с экономическими интересами, а не с политическими мотивами.
Глава государства также заметил, что те, кто пытался вмешаться в инвестирование в Россию, пожалели о таком решении.
Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд