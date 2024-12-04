Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/investitsii-853328449.html
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций
Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T17:06+0300
2024-12-04T17:12+0300
экономика
россия
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853327045_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fa69e67e44588d69d8d4876d675b2f7.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин."Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"По словам президента, хоть отток инвестиций в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов, экономика смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что эти каналы инвестиций не могут быть перекрыты из-за их связи с экономическими интересами, а не с политическими мотивами.Глава государства также заметил, что те, кто пытался вмешаться в инвестирование в Россию, пожалели о таком решении.
https://1prime.ru/20241204/putin-853323305.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853327045_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_c864cc4cbe9248a16cdb24ab286b5c04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, инвестиции
17:06 04.12.2024 (обновлено: 17:12 04.12.2024)
 
Путин рассказал об адаптации России к оттоку иностранных инвестиций

Путин: Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия практически адаптировалась к оттоку иностранных инвестиций, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия практически адаптировалась к этой ситуации (оттоку иностранных инвестиций - ред.) Да, отток иностранных инвестиций был очевидным, мы сейчас обратили на это внимание, это правда", - сказал глава государства во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"
По словам президента, хоть отток инвестиций в прошлом году составил 15,2 миллиарда долларов, экономика смогла привлечь около 8,4 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что эти каналы инвестиций не могут быть перекрыты из-за их связи с экономическими интересами, а не с политическими мотивами.
Глава государства также заметил, что те, кто пытался вмешаться в инвестирование в Россию, пожалели о таком решении.
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд
15:45
 
ЭкономикаРОССИЯинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала