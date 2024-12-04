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Рынок ипотеки в России "сожмется" минимум на 20%, заявил ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/ipoteka-853308161.html
Рынок ипотеки в России "сожмется" минимум на 20%, заявил ВТБ
Рынок ипотеки в России "сожмется" минимум на 20%, заявил ВТБ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Рынок ипотеки в России "сожмется" минимум на 20%, заявил ВТБ
Сокращение рынка ипотеки в России в 2025 году составит минимум 20%, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей, сообщил ВТБ в рамках 15-го... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:02+0300
2024-12-04T09:02+0300
экономика
россия
втб
ипотека
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Сокращение рынка ипотеки в России в 2025 году составит минимум 20%, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей, сообщил ВТБ в рамках 15-го инвестиционного форума банка "Россия зовет!". "На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%", - говорится в сообщении банка со ссылкой на слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. "В 2025 году рынок ипотеки не "дотянет" даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 триллиона рублей", - приводятся в сообщении слова Горшкова. По итогам 2024 года банк прогнозирует выдачи ипотеки в России на уровне 5 триллионов рублей - на 35% ниже, чем годом ранее. Основной объем продаж придется на "семейную" ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач. Несмотря на заградительные ставки, доля рыночных продуктов останется достаточно высокой - около трети. Наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке. Банк отмечает, что на фоне роста ставок по кредитам россияне вновь обратили внимание на неипотечные сделки, по итогам 2024 года в России будет оформлено около 1,8 миллиона таких договоров, их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%. В сообщении отмечается, что в 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год. При этом структура продаж поменяется. Часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Еще порядка 50-55% займет "семейная" программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.
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россия, втб, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ипотека
09:02 04.12.2024
 
Рынок ипотеки в России "сожмется" минимум на 20%, заявил ВТБ

ВТБ: рынок ипотеки в России в 2025 году "сожмется" минимум на 20%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Сокращение рынка ипотеки в России в 2025 году составит минимум 20%, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей, сообщил ВТБ в рамках 15-го инвестиционного форума банка "Россия зовет!".
"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%", - говорится в сообщении банка со ссылкой на слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
"В 2025 году рынок ипотеки не "дотянет" даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 триллиона рублей", - приводятся в сообщении слова Горшкова.
По итогам 2024 года банк прогнозирует выдачи ипотеки в России на уровне 5 триллионов рублей - на 35% ниже, чем годом ранее. Основной объем продаж придется на "семейную" ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач. Несмотря на заградительные ставки, доля рыночных продуктов останется достаточно высокой - около трети. Наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке.
Банк отмечает, что на фоне роста ставок по кредитам россияне вновь обратили внимание на неипотечные сделки, по итогам 2024 года в России будет оформлено около 1,8 миллиона таких договоров, их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%.
В сообщении отмечается, что в 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год. При этом структура продаж поменяется. Часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Еще порядка 50-55% займет "семейная" программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.
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