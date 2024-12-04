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Россияне за полгода заказывали Том Ям на 81% чаще, чем борщ
Россияне за полгода заказывали Том Ям на 81% чаще, чем борщ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россияне за полгода заказывали Том Ям на 81% чаще, чем борщ
Россияне за последние полгода заказывали суп Том Ям на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза чаще, чем куриный суп с лапшой, следует из внутренних данных... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T07:40+0300
2024-12-04T07:40+0300
2024-12-04T07:40+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россияне за последние полгода заказывали суп Том Ям на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза чаще, чем куриный суп с лапшой, следует из внутренних данных сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и сети кафе быстрого питания "Крошка Картошка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Лидером среди первых блюд у россиян, согласно информации "Купера", стал Том Ям: за последние полгода его заказывали на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза (244%) чаще, чем куриный суп с лапшой. Также в ТОП-5 самых любимых супов россиян вошли сырный и гороховый супы", - говорится в сообщении.
При этом, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, борщ по-прежнему остается самым популярным среди первых блюд, его заказывают в пять раз чаще, чем Том Ям, и в шесть раз чаще, чем куриный суп с лапшой, дополнили аналитики.
Уточняется, что на предпочтениях в потреблении супов также сказывается сезонность, так, летом большой популярностью пользуется окрошка, а зимой - грибной суп-пюре из шампиньонов.
В исследовании также отметили, что 2024 год показал рекордный спрос на супы и, согласно данным "Крошки Картошки", категория супов в заказах выросла более чем на 80% относительно прошлого года.
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бизнес, общество , москва, санкт-петербург
Бизнес, Экономика, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Россияне за полгода заказывали Том Ям на 81% чаще, чем борщ
"Купер": россияне за полгода заказывали Том Ям на 81% чаще, чем борщ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россияне за последние полгода заказывали суп Том Ям на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза чаще, чем куриный суп с лапшой, следует из внутренних данных сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и сети кафе быстрого питания "Крошка Картошка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Лидером среди первых блюд у россиян, согласно информации "Купера", стал Том Ям: за последние полгода его заказывали на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза (244%) чаще, чем куриный суп с лапшой. Также в ТОП-5 самых любимых супов россиян вошли сырный и гороховый супы", - говорится в сообщении.
При этом, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, борщ по-прежнему остается самым популярным среди первых блюд, его заказывают в пять раз чаще, чем Том Ям, и в шесть раз чаще, чем куриный суп с лапшой, дополнили аналитики.
Уточняется, что на предпочтениях в потреблении супов также сказывается сезонность, так, летом большой популярностью пользуется окрошка, а зимой - грибной суп-пюре из шампиньонов.
В исследовании также отметили, что 2024 год показал рекордный спрос на супы и, согласно данным "Крошки Картошки", категория супов в заказах выросла более чем на 80% относительно прошлого года.