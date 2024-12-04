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Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ"

Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ" - 04.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ"

Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств из своего резервного фонда Минпромторгу для предоставления субсидий банкам и госкорпорации... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T00:20+0300

2024-12-04T00:20+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств из своего резервного фонда Минпромторгу для предоставления субсидий банкам и госкорпорации "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам на приобретение приоритетной импортной продукции, сообщает пресс-служба кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции", - говорится в повестке заседания. Средства Минпромторгу планируется выделить для обеспечения ранее принятых обязательств по договорам с кредитными организациями на предоставление льготного финансирования приобретения приоритетной импортной продукции, уточняется в материалах кабмина.

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