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Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ" - 04.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241204/kabmin-853302684.html
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ"
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ" - 04.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ"
Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств из своего резервного фонда Минпромторгу для предоставления субсидий банкам и госкорпорации... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T00:20+0300
2024-12-04T00:20+0300
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экономика
финансы
москва
рф
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств из своего резервного фонда Минпромторгу для предоставления субсидий банкам и госкорпорации "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам на приобретение приоритетной импортной продукции, сообщает пресс-служба кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции", - говорится в повестке заседания. Средства Минпромторгу планируется выделить для обеспечения ранее принятых обязательств по договорам с кредитными организациями на предоставление льготного финансирования приобретения приоритетной импортной продукции, уточняется в материалах кабмина.
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бизнес, финансы, москва, рф, минпромторг
Бизнес, Экономика, Финансы, МОСКВА, РФ, Минпромторг
00:20 04.12.2024
 
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку "ВЭБ.РФ"

Кабмин обсудит выделение средств из резервного фонда банкам и "ВЭБ.РФ"

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение средств из своего резервного фонда Минпромторгу для предоставления субсидий банкам и госкорпорации "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам на приобретение приоритетной импортной продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции", - говорится в повестке заседания.
Средства Минпромторгу планируется выделить для обеспечения ранее принятых обязательств по договорам с кредитными организациями на предоставление льготного финансирования приобретения приоритетной импортной продукции, уточняется в материалах кабмина.
 
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