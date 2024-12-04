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Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой - 04.12.2024, ПРАЙМ
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о том, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, является шуткой. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T20:45+0300
2024-12-04T20:45+0300
2024-12-04T21:25+0300
россия
рамзан кадыров
tesla
cybertruck
илон маск
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ГРОЗНЫЙ, 4 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о том, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, является шуткой. В августе Кадыров сообщил, что Маск подарил ему Cybertruck, и тогда же он пообещал передать его бойцам в зону СВО. Позднее Маск заявил, что не дарил Кадырову такой автомобиль. Глава Чечни 19 сентября сообщил, что Маск отключил подаренную ранее машину. Отвечая в ходе прямой линии в среду на вопрос о подарке Маска, Кадыров заявил, что машина не его и он "это в шутку придумал просто и запустил". Он добавил, что Cybertruck не лучшим образом проявил себя в боевых условиях. По его словам, "наш "Патриот" лучше на войне, чем эта тачка". "Если Илона Маска мы обидели чем-то, мы просто извинились. Так держать, у тебя есть характер, своя точка зрения, мнение, свои взгляды. Нам нравятся такие люди", — добавил глава Чечни, обращаясь к Маску.
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россия, рамзан кадыров, tesla, cybertruck, илон маск
РОССИЯ, Рамзан Кадыров, Tesla, Cybertruck, Илон Маск
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском Tesla Cybertruck была шуткой
ГРОЗНЫЙ, 4 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о том, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, является шуткой.
В августе Кадыров сообщил, что Маск подарил ему Cybertruck, и тогда же он пообещал передать его бойцам в зону СВО. Позднее Маск заявил, что не дарил Кадырову такой автомобиль. Глава Чечни 19 сентября сообщил, что Маск отключил подаренную ранее машину.
Отвечая в ходе прямой линии в среду на вопрос о подарке Маска, Кадыров заявил, что машина не его и он "это в шутку придумал просто и запустил".
Он добавил, что Cybertruck не лучшим образом проявил себя в боевых условиях. По его словам, "наш "Патриот" лучше на войне, чем эта тачка".
"Если Илона Маска мы обидели чем-то, мы просто извинились. Так держать, у тебя есть характер, своя точка зрения, мнение, свои взгляды. Нам нравятся такие люди", — добавил глава Чечни, обращаясь к Маску.
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