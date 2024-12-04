Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241204/kadyrov-853335701.html
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой - 04.12.2024, ПРАЙМ
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о том, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, является шуткой. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T20:45+0300
2024-12-04T21:25+0300
россия
рамзан кадыров
tesla
cybertruck
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3e0efbda7e797bd60cbd96dea229624f.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о том, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, является шуткой. В августе Кадыров сообщил, что Маск подарил ему Cybertruck, и тогда же он пообещал передать его бойцам в зону СВО. Позднее Маск заявил, что не дарил Кадырову такой автомобиль. Глава Чечни 19 сентября сообщил, что Маск отключил подаренную ранее машину. Отвечая в ходе прямой линии в среду на вопрос о подарке Маска, Кадыров заявил, что машина не его и он "это в шутку придумал просто и запустил". Он добавил, что Cybertruck не лучшим образом проявил себя в боевых условиях. По его словам, "наш "Патриот" лучше на войне, чем эта тачка". "Если Илона Маска мы обидели чем-то, мы просто извинились. Так держать, у тебя есть характер, своя точка зрения, мнение, свои взгляды. Нам нравятся такие люди", — добавил глава Чечни, обращаясь к Маску.
https://1prime.ru/20241203/mask-853301741.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848677735_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_9137292d9efdffd863c388fa800636a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рамзан кадыров, tesla, cybertruck, илон маск
РОССИЯ, Рамзан Кадыров, Tesla, Cybertruck, Илон Маск
20:45 04.12.2024 (обновлено: 21:25 04.12.2024)
 
Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском машине Tesla была шуткой

Кадыров заявил, что информация о подаренной Маском Tesla Cybertruck была шуткой

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГРОЗНЫЙ, 4 дек – ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что информация о том, что американский предприниматель Илон Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, является шуткой.
В августе Кадыров сообщил, что Маск подарил ему Cybertruck, и тогда же он пообещал передать его бойцам в зону СВО. Позднее Маск заявил, что не дарил Кадырову такой автомобиль. Глава Чечни 19 сентября сообщил, что Маск отключил подаренную ранее машину.
Отвечая в ходе прямой линии в среду на вопрос о подарке Маска, Кадыров заявил, что машина не его и он "это в шутку придумал просто и запустил".
Он добавил, что Cybertruck не лучшим образом проявил себя в боевых условиях. По его словам, "наш "Патриот" лучше на войне, чем эта тачка".
"Если Илона Маска мы обидели чем-то, мы просто извинились. Так держать, у тебя есть характер, своя точка зрения, мнение, свои взгляды. Нам нравятся такие люди", — добавил глава Чечни, обращаясь к Маску.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
Вчера, 21:43
 
РОССИЯРамзан КадыровTeslaCybertruckИлон Маск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала