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Путин отметил снижение объемов грузоперевозок по Суэцкому каналу

Путин отметил снижение объемов грузоперевозок по Суэцкому каналу - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин отметил снижение объемов грузоперевозок по Суэцкому каналу

Объемы грузоперевозок по Суэцкому каналу снизились и Россию это совсем не радует, так как страдает экономика дружественного Египта, заявил в ходе выступления на | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T17:40+0300

2024-12-04T17:40+0300

2024-12-04T17:52+0300

экономика

россия

суэцкий канал

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Объемы грузоперевозок по Суэцкому каналу снизились и Россию это совсем не радует, так как страдает экономика дружественного Египта, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопрос гендиректора по развитию коридора частного сектора из Ирана, Путин сказал, что в Египте из-за этого "потери очень большие, чуть ли не на одну треть уменьшились доходы бюджета". Российский лидер считает, что это связано, прежде всего, с геополитическими рисками, в частности с тем, что США "активно и достаточно агрессивно действуют в зоне Ближнего Востока — это вызывает ответную реакцию сил сопротивления в этом регионе". Инвестфорум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".

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россия, суэцкий канал, владимир путин